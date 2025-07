Was für eine Vita: RB Leipzig, FC Bayern, VfR Warbeyen

Ein spannender Zugang des VfR Warbeyen: Loreta Lulaj. – Foto: Spielerprofil

Dass Zweitligist VfR Warbeyen auf der Suche nach neuen Spielerinnen gerne mal seine Fühler bis in die Niederlande ausstreckt, ist hinlänglich bekannt. Dass die Kontakte des Zweitliga-Neulings jedoch auch bis in die bayrische Landeshauptstadt München reichen, ist neu. Von den Drähten in den Süden der Republik haben die Verantwortlichen des Aufsteigers jetzt profitiert.

Aus München nach Warbeyen Loreta Lulaj kommt vom FFC Wacker München, mit dem sie in der abgelaufenen Saison Platz drei in der Regionalliga Süd belegte. Nun freut sich die zentrale Mittelfeldspielerin, die beim FC Ingolstadt bereits Zweitliga-Erfahrung sammeln konnte, auf ihr neues Abenteuer am Niederrhein. „Jemand aus dem Umfeld des VfR Warbeyen hat mich als potenzielle Verstärkung vorgeschlagen, der Verein hat sich dann über mich schlau gemacht. Anschließend hat man sich bei mir gemeldet und mich gefragt, ob ich mir einen Wechsel vorstellen kann“, sagt die 22-Jährige.

Do., 31.07.2025, 19:00 Uhr 1. FC Köln U21 1. FC Köln U21 II VfR Warbeyen VfR Warbeyen 19:00 PUSH Um ihr die Entscheidung zu erleichtern, wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen, damit Lulaj ihren Lebensmittelpunkt aus Oberbayern an den Niederrhein verlegen kann. Über einen weiteren Kontakt verschaffte der Verein der jungen Frau, deren Ausbildung zur Automobilkauffrau vor dem Abschluss steht, einen Job beim Autohaus Mercedes-Benz Herbrand in Kevelaer. Gemeinsam mit weiteren Neuzugängen, die ebenfalls nicht aus der Region stammen, soll sie in Kürze in eine Wohngemeinschaft einziehen.