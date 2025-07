Was für ein Transfer! Bleckenstedt holt Ademeit

Vom frisch gebackenem Regionalligaufsteiger, der FSV Schöningen, kommt Jan Ademeit an den Zolldamm. Der 36-Jährige bringt jede Menge Erfahrung mit und wird direkt eine enorme Unterstützung in der zentrale, ob Innenverteidiger oder im Mittelfeld, für den Landesligisten.

Ademeit kommt auf etliche Spiele in der Oberliga für Lupo Martini Wolfsburg und Schöningen und stand dazu 38 Mal in der Regionalliga auf dem Feld. 2022 dann der Wechsel zu Schöningen, wo Ademeit direkt zum Stammspieler avancierte. Auch in der frisch abgelaufenen Saison stand der Führungsspieler in 19 von 25 Partien in der ersten Elf.