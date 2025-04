Was für ein Spieltag: Top-Drei der Liga verlieren allesamt

Die Partien des vergangenen Wochenende der Landesliga Weser-Ems hätte wohl niemand so tippen können. Auf den Plätzen eins bis drei konnte kein Team punkten und die Teams dahinter rückten auf. Im Tabellenkeller konnten dafür einige Teams echte Big-Points einfahren..

Am Freitag konnte Viktoria Gesmold einen ganz späten und wichtigen Punkt feiern. Dinklage ging nach 63 Minuten durch Lorenz Lagemann in Führung, doch den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Christian Njoku in der dritten Minute der Nachspielzeit. Gesmold verlor aus den vergangenen neun Partien nur zwei Spiele.

Am Samstag mussten Vorwärts Nordhorn einbüßen. In Vechta holte man zwar kurz nach der Pause einen 0:2-Rückstand auf, doch Vechta war an dem Tag einfach wacher und bei Nordhorn lief wenig zusammen, sodass Flemming Sager in der 64. Minute den Siegtreffer für Vechta erzielte. Nach sieben Partien ohne Sieg, konnte Vechta wieder siegen, Nordhorn hingegen verlor zum ersten Mal seit neun Spielen.

Fast sah es danach aus, dass sich die beiden Kellerkinder wieder Remis trennen würden, doch Leer hat das Spielglück nicht auf der Seite. In der 90. Minute konnte Wildeshausen seine Standardstärke ausspielen und Onno Bolling traf zum wichtigen Siegtreffer für Wildeshausen.

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

Schon vor der Partien sprang Papenburg auf Rang eins, da Holthausen-Biene recht hoch verlor, doch statt den Abstand auszuweiten, ließ man sich überrumpeln. Das 1:0, das Ole Eucken in der 23. Minute erzielte, wurde noch vor der Pause durch Patriz Lleski und Luis Kosbab gedreht und dabei blieb es auch. Für Papenburg, die auf Rang eins bleiben, war es die erste Niederlage nach elf Partien.

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

Durch Fehler der Top-Drei konnte der SC Melle wieder ins Titelrennen eingreifen und bis auf sechs Punkte an Rang eins heranrücken. Gegen den SV Bad Bentheim ließ man wenig anbrennen und man führte schon zur Pause mit 4:1. Im Endeffekte stand ein 5:1 auf der Anzeigetafel und es trafen fünf verschiedene Torschützen. Bad Bentheim wartet seit zehn Partien auf einen Dreier.

Am Freitagabend führte Firrel zur Pause mit 2:0 durch Tore von Julian Bennert und Tristian Darsow. Die Gäste aus Biene kamen allerdings zurück durch David Elfers und Tim Feldhaus, wollten dann aber zu viel, sodass Firrel die Räume nutze. In der 88. Minute war es erneut Darsow, der Firrel wieder in Führung brachte. Manuel Suda und Julian Bennert machten das Ergebnis dann richtig deutlich und Biene verlor zum ersten Mal seit 16 Partien.

Für Schüttorf und Garrel geht es in dieser Saison um nichts mehr in beide Richtungen. Beide Termine Teams agierten auf Augenhöhe, wobei Garrel dabei das bessere Ende fand. Kacper Lazaj und Gerrit Ideler brachte Garrel auf die Siegerstraße. Lediglich Lukas Temmen traf für Schüttorf, doch sein Anschluss in der Nachspielzeit kam zu spät. Der Abstand auf Schüttorf beträgt nun fünf Punkte.