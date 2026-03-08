WAS FÜR EIN SPIEL...83iger gewinnen Hochverdient

Zum Beginn der Rückrunde empfingen die Schwarzaer am heutigen Samstag Nachmittag die Zweite Vertretung des SV 09 Arnstadt. Die Partie begann für unsere Farben überhaupt nicht gut. Schon nach acht Minuten lag die Pille bereits im Schwarzaer Kasten Torschütze für die Gäste war Meissner (8.). Im Anschluss hatten die 83iger zwischen der 13. und 15.Minute ihren ersten Möglichkeiten durch Möller Köhne und Schmidt P. Die allesamt nicht verwandelt wurden. So kamen die Arnstädter zu ihrer zweiten Gelegenheit wobei Kleinspehn Meissner elferreif foult und Voigt sicher vom Punkt zum 0:2 verwandelte (17.). Dann legten die 83iger aber los, sie erspielten sich Chance um Chance. Eine davon verwandelte M.Kleinspehn nach starker Vorarbeit von P.Schmidt zum Anschluß (25.). Man wollte sofort den Ausgleich erzielen doch T.Oschmann sowie P.Schmidt scheiterten beide Male am überragend haltenden Fischer im Arnstädter Kasten (26./27.). Nach 37 Minuten hatten die 83iger dann urplötzlich das Glück auf Ihrer Seite, als Grühn einen Freistoß an den rechten Pfosten setzte👀. 6 Minuten später dann die wildeste Aktion aus Halbzeit Eins, als L.Kröckel einen Monster Freistoß aus 40 Metern auf die Kiste ballerte, die Kugel von der Latte 👀an Fischers Rücken prallte um von dort ins Aus zu springen.... Was für eine Szene (43.). Mit einem 1:2 Rückstand ging es dann in die Pause.

In Halbzeit Zwei ging es sofort steil, Kleinspehn über links mit dem Solo, er bringt die Pille punktgenau in die Mitte auf T.Oschmann, dieser verwandelte souverän zum hochverdienten 2:2 Ausgleich (46.). Fortan die Schwarzaer weiter im Vorwärtsgang. Doch plötzlich ergab sich aus dem Nichts die Konter Chance für die Gäste, doch Voigt hob die Pille aus 12m Weit über den Kasten😮‍💨(61.). Drei Minuten später hatte T.Oschmann die Führung auf dem Fuß doch die vielbeinige Abwehr der Gãste konnte gerade so klären (64.). Dann aber machte T.Oschmann Nägel mit Köpfen, er wurde super frei gespielt von M.Kleinspehn ist frei vor Fischer und verwandelt sicher flach rechts unten (68.) zum 3:2 Spiel Gedreht. Nach 72 Minuten wechselte Trainer Heerwagen L.Schmidt ein. Dieser senste eine Minute später seinen Gegenspieler von hinten um. Darauf hin kam es zur Rudel Bildung, die Folge Schmidt flog mit Glatt Rot vom Platz, doch ein Arnstädter ging mit Ihm runter...Lang schubste im Getümmel einen Schwarzaer zu Boden darauhin flog auch er mit Glatt Rot vom Platz (74.). Die Schwarzaer hatten im Anschluß noch weitere Dicke Möglichkeiten um das Ergebnis noch höher zu schrauben. M.Kleinspehn sowie D.Schröter scheiterten beide am besten Arnstädter Fischer (78./85.). In der 90. versiebte dann D.Schröter nochmals einen Hundert Prozenter als er die Pille freistehend aus 5m auf die Heidecksburg schoss (90.). Nach weiteren 3 Minuten ertönte der Schlußpfiff, Spieler und Verantwortliche lagen sich freude strahlend in den Armen.