Was für ein Spiel ... So lautet die offizielle Aussage

Was für ein Spiel… 😳😳😳



Wir gewinnen ein irres Pokalspiel trotz des Ausfalls diverser Leistungsträger durch eine couragierte Leistung gegen den Landesliga-Spitzenreiter vom ETSV Hamburg mit 7:5 (1:2, 3:3).



Nachdem wir zunächst recht früh nicht unverdient 1:0 in Führung gingen, kassierten wir Mitte der 2. Halbzeit den Ausgleich, um dann mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit durch eine Unachtsamkeit nach einer Ecke unnötigerweise in Rückstand zu geraten. Nach dem 3:1 der Gäste durch einen Sonntagsschuss am Montag schien das Spiel gelaufen, bis Meyer in der 90. per Elfmeter traf und in der Nachspielzeit zum 3:3 vollendete. Im anschließenden Elfmeter-Schiessen avancierte dann unser Goalie zum Matchwinner, der 2 Schüsse der Gäste stark parieren konnte, während unser Team alle 4 Elfmeter souverän verwandelte. MEGA, Jungs!!! 💪🏼😃



Torschützen:

1:0 Heinitz

2:3 Meyer (Hassanyar)

3:3 Meyer (Gülcemal)

4:3 Meyer

5:4 Gülcemal

6:4 Sahin