Was für ein Spiel

– Foto: Janine Volbert

Nach der Absage des Rückrundenauftakts bei Gera Westvororte wurde der „scharfe Start“ nun auf das Heimspiel gegen den Tabellennachbarn FC An der Fahner Höhe verschoben. Die Kicker aus dem Obstanbaugebiet nordwestlich der Landeshauptstadt sind traditionell ein gute Adresse in der Thüringer Fussballlandschaft... BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla

Bisher haben die Orlastädter gegen das spielstarke Team von Trainer Dimo Raffel keinen Blumentopf gewinnen können und noch in allzu schlechter Erinnerung ist das Hinspiel, wo am Ende die höchste Niederlage der Neustädter Verbandsligageschichte stand. Der Respekt der Heimmannschaft war groß, auch weil die Dachwiger bereits mit zwei Pflichtspielen in der Vorhand waren. Deshalb wollten die Blau-Weißen aus einer stabilen Defensive vor allem mit schnellen Gegenstößen der Spieltaktik der Fahner Höhe entgegenwirken. Die Gäste legten konzentriert vor und drängten die Orlastädter hauptsächlich in die eigene Hälfte. Die ersten Möglichkeiten ließen auch nicht lange auf sich warten. Bärwolf hat die erste gute Hanse, aber sein Kopfball aus Nahdistanz wird eine sichere Beute des Orlastädter‘s Schlussmanns (3.). Bach setzt im nächsten Versuch Barnau in Szene, dessen Schuss nur ganz knapp am langen Pfosten vorbeistreift (6.). Nach der Ecke kommt erneut Bärwolf per Kopf zur Möglichkeit, aber der Ball geht knapp über die Querlatte (7.). Die nächste Gästechance hat dann erneut Bärwolf, aber seinen Schuss aus Nahdistanz kann Maximilian Paul per Fussabwehr entschärfen (10.). Nachdem die Anfangsoffensive der Dachwiger abgewehrt werden konnte, konnten sich die Hausherren aus der Umklammerung befreien und konnte jetzt auch Offensive Akzente setzen. Es entwickelt sich ein ansehnliches Spiel vor allem zwischen den Strafräumen. Neustadt musste sich dabei zumeist der körperlichen Spielweise der Gäste erwehren. Moraru konnte sich auf der linken Seite durchsetzen und seinen Schuss ins kurze Eck kann Maximilian Paul dann nicht mehr aufhalten (0:1, 33.). Blau-Weiß ‘90 steckte aber nicht auf und versuchte ihrerseits den Rückstand zu korrigieren. Besonders Jungspund Jonas Wahl zerrte dabei an den Ketten. Fahner Höhe’s Torhüter Müller räumt beim Abwehrversuch Jonas Wahl rustikal zur Seite. Den fälligen Strafstoß verwandelt Kapitän Tobias Grau sicher zum Ausgleich (1:1, 39.). Die Schockstarre der Gäste nutzten die Walther-Schützlinge dann gnadenlos aus. Alex Hoffmann schickt Elia Walther, der Torhüter Müller überlupft und im Zentrum drückt Robin Lee Engler seinen Gegenspieler Lischke und den Ball über die Linie zur Führung der Hausherren (2:1, 42.). Praktisch mit dem Pausenpfiff dann die Freistoßmöglichkeit der Blau-Weißen, die Elia Walther eindrucksvoll nutzt und im Kasten von Müller versenkt. Mit der 3:1-Führung ging es dann in die Kabinen.

Neustadt-Trainer Jürgen Walther fordert seine Mannschaft auf, weiter körperlich dagegen zu halten und halben Weg zu den möglichen drei Punkten weiter zu gehen. Fahner Höhe versuchte nach Wiederbeginn das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, aber die Orlastädter blieben hellwach. Jonas Wahl spekuliert beim Abschlag von Müller, erkämpft sich den Ball und behält den Überblick in der Situation, bedient Robin Lee Engler, der den Ball überlegt ins Tor einschiebt (4:1, 53.). Noch hatten die Gäste genug Zeit, um das Ergebnis zu korrigieren, spielerisch sind die Kicker von Dimo Raffel auf alle Fälle dazu in der Lage. Bärwolf blieb das Glück versagt. Er trifft nur den Querbalken. Die Neustädter Abwehr steht gut im Verbund und kann die Angriffsbemühungen der Dachwiger wegverteidigen. Die Blau-Weißen kamen mit schnellen Gegenstößen immer wieder gefährlich in die Hälfte der Gäste. Eine dreifache Überzahl nutzt nach Zuspiel von Felix Künzel, Jonas Wahl, der an diesem Tag von der Fahner Höhe einfach nicht zu stellen war (5:1, 79.). Auch beim nächsten Treffer ist Jonas Wahl Ausgangspunkt, seinen Pressschlag mit Torhüter Müller bringt Felix Künzel in Position, der als Nutznießer per Kopf den sechsten Neustädter Treffer markiert (6:1, 83.). Der eingewechselte Maximilian Raue erzielt dann den siebten Treffer, was die Egalisierung des Hinspielergebnisses bedeutet hätte, aber sein Treffer fand auf Grund einer knappen Abseitsstellung keine Anerkennung (87.). Fazit: So blieb am Ende die geschlossene mannschaftliche Leistung der Orlastädter, die einen Rückrundenauftakt nach Maß hinlegen konnten. Am Ende steht ein Ergebnis, was für viele der geneigten Zuschauer eine Überraschung war, für den größten Teil, die am Samstag auf dem Platz waren aber auch in der Höhe verdient herausgespielt wurde. Fünf verschiedene Torschützen bei sechs Toren machen es auch einer ambitionierten Mannschaft wie FC An der Fahner Höhe schwer, die Orlastädter zu stellen. Das gewachsene Selbstbewusstsein können Orlastädter am nächsten Spieltag beim Tabellendritten Arnstadt gut gebrauchen, um die Heimreise nicht mit leeren Händen anzutreten.