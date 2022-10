Was für ein Spiel

Die Leistung die bei diesem Spiel vom Schiedrichter erbracht (oder besser gesagt nicht erbracht) wurde war um es gelinde auszudrücken eine Katastrophe. Beinahe jede Entscheidung die getroffen wurde war falsch, insbesondere die beiden roten Karten (je eine auf jeder Seite) hatten mit Realität rein gar nichts zu tun. Wir spielen alle schon lange Fußball uns ist aber noch niemals so etwas passiert. Nicht nur die Tatsache das der Schiedsrichter mit dem Spiel komplett überfordert war hatte er auch noch die arroganteste Art an den Tag gelegt die man sich nicht vorstellen kann. Zum Spiel kann man nicht viel sagen da man nicht oft von Fußball spielen reden konnte aufgrund der lächerlich vielen Unterbrechungen für nichts und wieder nichts. Der Schiedsrichter hat ein Spiel das durchaus Potenzial hatte sehr interessant zu werden komplett zunichte gemacht. Die Nachspielzeit von 12 Minuten am Ende könnte zudem Rekordverdächtig gewesen sein (vor allem da es keine großartigen ungewöhnlichen Unterbrechungen gegeben hat).