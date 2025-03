Was für ein Sonntag!SG Oleftal – SV Nierfeld II 0:3 (0:0)

2.Mannschaft: SG Oleftal – SV Nierfeld II 0:3 (0:0)

Der personelle Notstand äußerte sich schon darin, dass Co-Trainer Ali Basiri Poor 95 Minuten lang

auf dem Platz stand – und das war gut, denn mit ihm und seiner Erfahrung stand die Abwehr vor

dem wieder starken Dave Storck stabil. Die in der Winterpause verstärkte Heimmannschaft drängte

vergeblich. Die Entscheidung fiel in der 2. Halbzeit. Zunächst versenkte Leon Kilian Mertens einen

Distanzschuss im Oleftaler Gehäuse. Das zwang die Einheimischen zu verstärkter Offensive, Fabio

Schmitz nutzte schon kurz danach den Freiraum zum 0:2 – das war die Entscheidung! Dass Fabio

dann in der Nachspielzeit nochmals erfolgreich war, bedeutete die Krönung. Gratulation an

Mannschaft und Trainerteam – ein ganz wichtiger Schritt. Denn am Sonntag gegen den SSV

Golbach steht ein schwieriges Spiel an! Autor NT