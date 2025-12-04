Riesenjubel herrschte nach dem ersten Heimsieg der Saison bei den Young Boys Balkan. – Foto: Thomas Martner

»Was für ein Abend«: Young Boys Balkan schlagen den Hamburger SV Futsal-Bundesligist feiert furiosen Heimtriumph und gibt mit dem zweiten Saisonsieg die rote Laterne ab Verlinkte Inhalte präsentiert von Futsal Bundesliga Young Boys Balkan Hamburger SV

Historischer Erfolg für die Young Boys Balkan! Erstmals trug der Futsal-Bundesligist am vergangenen Samstag eein Heimspiel in der Dreifachturnhalle in Eggenfelden aus – und die Premiere wurde zu einem vollen Triumph. Vor knapp 400 begeisterten Zuschauern besiegte der Aufsteiger den Topfavoriten Hamburger SV überraschend deutlich, aber verdient mit 6:3. Damit verlassen die Young Boys den letzten Tabellenplatz der deutschen Bel-Etage und springen auf Rang acht, der aktuell den Verbleib in der Bundesliga sichern würde.

"Was für ein Abend vor fast 400 Leuten. Der zweite Sieg in Folge und endlich der erste Sieg in einem Heimspiel vor einer vollen Halle in Eggenfelden. Alle waren begeistert von dem Spiel und ich bin mir sicher, dass wir den einen oder anderen Fan, der in Eggenfelden das erste Mal im Futsal dabei war, auch demnächst in der Dreifachturnhalle in Pfarrkirchen sehen werden. Jetzt stehen wir das erste Mal auf dem achten Tabellenplatz, den wir auch bis zum Ende der Saison gerne behalten würden. Jetzt haben wir noch zwei wichtige Spiele vor der Winterpause, mal schauen was wir da noch an Punkten holen können. Ein riesiges Dankeschön geht an die Handballer des TV Eggenfelden für die herzliche Unterstützung und den reibungslosen Ablauf. Ebenso bedanken wir uns bei der Stadt Eggenfelden für all die großartige Unterstützung rund um unseren Spieltag", berichtet der sportliche Leiter Helmut Berlehner. Sa., 29.11.2025, 20:00 Uhr Young Boys Balkan Young Boys Balkan Hamburger SV Hamburger SV 6 3

Eine Woche zuvor hatten die Young Boys Balkan in Münster ihren ersten Saisonsieg gefeiert, nun konnten sie zuhause umgehend nachlegen. Schon in der ersten Halbzeit lieferten sich die Hausherren ein wahres Auf und Ab mit den Gästen aus der Hansestadt, das 2:2 zur Pause dennoch aus heimischer Sicht fast zu wenig. Nach dem Seitenwechsel ließ sich das Tabellenschlusslicht auch vom erstmaligen Rückstand nicht aus der Bahn werfen und zog sein Ding weiter durch. Nicht zuletzt dank eines spektakulären Doppelpacks von Mirza Hasanovic zum 4:3 bzw. 5:3 drehten die Gastgeber das Geschehen wieder auf ihre Seite. Andreas Berovic setzte mit dem 6:3 dann den Schlusspunkt. "Der Sieg gegen Münster hat bei der Mannschaft etwas ausgelöst. Man merkt, dass die Jungs befreit aufspielen und endlich auch die Buden machen. Dass wir gegen den HSV gewinnen, hätte wahrscheinlich niemand erwartet. Der HSV hat uns womöglich etwas unterschätzt und das haben wir ausgenutzt. Jetzt sind wir in der Bundesliga angekommen und wollen genau so weiter machen. Besonders hervorheben will ich keinen, alle waren auf Top-Niveau und haben es uns verdient. Vor einer ausverkauften Halle zu spielen macht riesigen Spaß. Beim 3:3-Ausgleich hat die Halle richtig gebebt und die Jungs wollten die drei Punkte unbedingt erzwingen – das haben sie geschafft. Mit der fantastischen Unterstützung unserer Zuschauer im Rücken konnten wir dieses wichtige Spiel gewinnen. Vielen Dank an alle Fans", so Coach Almedin Ljutic.