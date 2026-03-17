Was Fortunas U23-Trainer über die zwei Gesichter in Dortmund sagt

„Trotzdem ist es dann ärgerlich, dass von den vier Gegentoren wieder zwei aus Eckbällen entstehen“, bilanzierte Langeneke, der seit langer Zeit auf die Bedeutung der ruhenden Bälle hinweist. „Standardsituationen sind ein großes Thema. Nicht nur beim FC Arsenal, sondern auch bei uns in der Liga.“ Nachdem die Flingerner beim Führungstreffer im ersten Durchgang selbst einen ruhenden Ball genutzt hatten, besiegelten die Eckball-Gegentreffer nach der Pause die Niederlage.

Für ein Aufbäumen im Dortmunder Dauerregen fehlten den Rot-Weißen in der Schlussphase die Kräfte, sodass nichts aus dem dritten Sieg in Folge wurde. Dabei half auch die enorme Leistungssteigerung des BVB, der seine Chancen nach der Pause effizient nutzte. „Nach der zweiten Hälfte war es dann ohne Frage eine verdiente Niederlage“, resümierte Langeneke.

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