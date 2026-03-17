Was Fortunas U23-Trainer über die zwei Gesichter in Dortmund sagt

Am Ende fiel das Ergebnis deutlich aus, gemessen am Spielverlauf wahrscheinlich zu deutlich: Mit einer 1:4-Pleite im Rucksack mussten Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer zum Start ins Wochenende die Rückreise aus dem Ruhrgebiet nach Düsseldorf antreten. Dass es bei der U23 von Borussia Dortmund ein derart bitterer Abend werden würde, hatte sich in den ersten 45 Minuten keineswegs angedeutet. Trainer Jens Langeneke war daher nach Abpfiff um Erklärungen für die zwei unterschiedlichen Hälften seiner Mannschaft bemüht.
Im ersten Durchgang deuteten die Schwarz-Gelben bereits ihre Qualität an, die gefährlicheren Aktionen hatte aber Fortuna. „Der BVB war in den ersten 20 Minuten besser im Spiel und hatte ein, zwei Möglichkeiten, die Milan Czako gut gehalten hat“, sagte Langeneke. Danach fand sein Team allerdings immer besser in die Partie und ging dank einer exzellent ausgeführten Eckballvariante in Führung. „Mit dem 1:0 sind wir angekommen im Spiel und hatten dann noch zwei Riesenchancen“, ergänzte der 48-Jährige. „Einmal von Mechak Quiala Tito, der ins Straucheln gerät und dann am leeren Tor vorbeischießt, und dann durch einen Abschluss, den der Dortmunder Keeper super hält. Dann kann es 2:0 stehen.“
Ob das Spiel dadurch eine andere Wendung genommen hätte, liegt im Bereich der Spekulationen. Die knappe Führung war jedoch kurz nach Wiederanpfiff dahin – und mit ihr auch die Entschlossenheit im Düsseldorfer Spiel. „Im zweiten Durchgang haben die Kräfte bei uns etwas nachgelassen“, schilderte Langeneke. „Ein paar Jungs haben zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder gespielt.“ So stand Noah Förster zum ersten Mal seit Oktober in der Anfangsformation, um den in den Zweitliga-Kader beorderten Leonard Brodersen zu ersetzen, und auch Maksym Len war zuletzt nicht Teil der Startelf.
„Trotzdem ist es dann ärgerlich, dass von den vier Gegentoren wieder zwei aus Eckbällen entstehen“, bilanzierte Langeneke, der seit langer Zeit auf die Bedeutung der ruhenden Bälle hinweist. „Standardsituationen sind ein großes Thema. Nicht nur beim FC Arsenal, sondern auch bei uns in der Liga.“ Nachdem die Flingerner beim Führungstreffer im ersten Durchgang selbst einen ruhenden Ball genutzt hatten, besiegelten die Eckball-Gegentreffer nach der Pause die Niederlage.
Für ein Aufbäumen im Dortmunder Dauerregen fehlten den Rot-Weißen in der Schlussphase die Kräfte, sodass nichts aus dem dritten Sieg in Folge wurde. Dabei half auch die enorme Leistungssteigerung des BVB, der seine Chancen nach der Pause effizient nutzte. „Nach der zweiten Hälfte war es dann ohne Frage eine verdiente Niederlage“, resümierte Langeneke.
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