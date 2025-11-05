Was Fortunas U23 etwas Mut für ein versöhnliches Hinrunden-Ende macht

So bleibt die Defensive, auch wenn die Offensive in den jüngsten Spielen ebenfalls ihren Ansprüchen hinterherlief, weiterhin ein großes Thema. Entsprechend deutlich liest sich auch die Bilanz: In 14 Partien kassierte die „Zwote“ satte 29 Gegentore – 21 davon alleine in den vergangenen sieben Begegnungen. So ernüchternd diese Zahlen auch sind, so genau müssen gleichwohl die Mittel betrachtet werden, die den Düsseldorfer derzeit zur Verfügung stehen.

Im Sommer verstärkte sich das Team mit einem großen Schwung an Spielern aus der eigenen U19. Durch die enormen Verletzungssorgen mussten viele dieser Akteure aber viel schneller als gedacht eine tragende Rolle in der Mannschaft übernehmen, anstatt sich peu à peu an den Seniorenbereich zu gewöhnen. Mitunter können und sollen sie auch an dieser Aufgabe wachsen, und manche Fehler sind mit diesem Gedanken im Hinterkopf sicherlich verzeihlich. In der aktuellen Häufigkeit dürfen sie dennoch eigentlich nicht passieren.

Rückkehrer Savic macht Mut