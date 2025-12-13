Was Fortunas Innenverteidiger-Talent Egouli so stark macht

In der Vorwoche kehrte der 23-Jährige schließlich auf seine angestammte Position zurück und spielte gegen Schalke 04 (0:2) über die vollen 90 Minuten als Innenverteidiger. „Er gibt der Mannschaft in der letzten Linie noch einmal Geschwindigkeit, das war ein ganz wichtiger Baustein gegen Schalke, dessen Stürmer viel Tempo mitgebracht haben“, betont Anfang. „Elias hat viel Potenzial und kann auch an dieser Situation wachsen.“ So, wie er es in der vergangenen Saison im Regionalliga-Team tat.

„Er ist aus Düren zu uns gekommen, hat dann den erhofften Weg eingeschlagen und ist jetzt fester Bestandteil der Profis“, sagt U23-Trainer Jens Langeneke über seinen ehemaligen Schützling. „Elias stand im Heimspiel vor ausverkauftem Haus gegen den Tabellenführer in der Startelf, das zeigt, dass er die richtige Entwicklung genommen hat. Für uns im Nachwuchsleistungszentrum und für alle, die an seiner Verpflichtung beteiligten waren, ist das natürlich eine Auszeichnung.“

Weiterer Startelfeinsatz am Wochenende?