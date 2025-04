Was es vor dem Pokalspiel des TSV Steinbach zu wissen gilt

Haiger. Englische Woche? Hüsni Tahiri überlegt. „Prinzipiell“, sagt der Trainer des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger, „spiele ich schon gerne unter der Woche und dann wieder am Samstag. Aber dafür brauche ich einen breiten Kader. Und den habe ich aktuell aufgrund unserer Verletzten nicht.“Eine Aussage, die mit Blick auf die Ausfälle von Stammspielern wie Nick Galle, Jakob Pfahl oder auch Marco Müller mehr als verständlich ist. Doch Ausreden darf es mit Blick auf das Halbfinale im Fußball-Hessenpokal am Mittwoch (19 Uhr) beim KSV Hessen Kassel und am Samstag (14 Uhr) am heimischen Haarwasen gegen Göppingen nicht geben. Das weiß auch Hüsni Tahiri: „Natürlich wollen wir ins Endspiel und die letzten drei Saisonspiele auch gewinnen.“