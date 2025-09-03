Was er geschafft hat, gelingt nicht jedem - Fünferpack im Derby

Am vergangenen Wochenende sorgte Kristian Reitmann im Kreisliga-Derby zwischen dem MTV Hesedorf und dem TSV Byhusen für ein seltenes Kunststück. Beim 5:1-Erfolg seines Teams erzielte der Stürmer alle fünf Tore und das bereits in der ersten Halbzeit. In unserer Rubrik „Drei Fragen an…“ berichtet der Angreifer über die Partie, die Saison seines Klubs und seine persönlichen Ziele.

Wie fühlt sich das an, im Derby binnen einer Halbzeit fünf Tore zu schießen? Natürlich ist es als Stürmer immer schön und wichtig Tore zu schießen. Am Ende steht der Torschütze in der Statistik, aber Luca, Dennis, Matheo und Richard spielen in den letzten Wochen überragend, sodass es falsch wäre das Ganze auf den Torschützen zu beschränken. Wir haben da am Sonntag als gesamtes Team eine sehr gute erste Halbzeit gespielt.

In den vergangenen Spielzeiten war Hesedorf am Ende der Saison eher unten in der Tabelle zu finden. Aktuell steht ihr ganz oben. Was ist in dieser Saison deiner Meinung nach für euch alles möglich?

Wir wissen im Team genau, wo wir herkommen und, dass wir in den letzten beiden Saisons denkbar knapp in der Liga geblieben sind. Uns ist allen bewusst wie eng das Leistungsniveau der Liga ist. Daher wollen wir frühestmöglich viele Punkte holen. Wir haben jetzt neun Punkte gegen den Abstieg gesammelt.





Du hast in den ersten Spielen bereits zwölf Treffer erzielt. Was hast du dir für diese Saison alles vorgenommen? Wie viele Treffer sollen es am Ende werden?

Ich hatte noch nie persönliche Ziele in einer Saison. Das große Ziel als Mannschaft ist es, endlich mal wieder eine „entspannte“ Saison zu absolvieren und nicht bis zum letzten Spieltag zittern zu müssen. Alles andere ist Nebensache!



