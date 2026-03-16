Was ein 3-Punkte-Rückrundenauftakt!🚀🤘🏼

Am Sonntagabend starten wir im Heimspiel gegen Gilching in die Rückrunde der Saison 25/26. Wir haben uns für die Rückrunde viel vorgenommen, da wir den Abstiegsplatz schnellstmöglich verlassen wollen. Mit nahezu vollem Kader gehen wir von Minute 1 an genau diesen Plan an! Wir ziehen unser Spiel auf, kombinieren uns gut durch, stehen hinten dicht und setzen gute Akzente im gegnerischen 16er. Nur der Treffer bleibt noch aus.

In Halbzeit 2 startet Gilching mit hohem Pressing und wir lassen uns etwas zu sehr in das eigene letzte Drittel drücken. In Minute 58 kann Anne durch einen sehenswerten Schuss über den Torwart den Führungstreffer erzielen. Wir bleiben weiterhin gut drin, Gilching presst jedoch weiterhin gut an und das Spiel gestaltet sich sehr körperlich und emotional. In Minute 76 kassieren wir den Ausgleich. Der Kampf um die 3 Punkte geht auf beiden Seiten weiter. In Minute 90 dann der erneute Führungstreffer! Nach guter Kombination und Querspiel im gegnerischen 16er kann der Siegtreffer durch Vroni erzielt werden.

Wir sichern uns somit wertvolle 3 Punkte im Abstiegskampf und haben die richtige Richtung für die Rückrunde eingeschlagen! So kann’s weitergehen 💙🤍