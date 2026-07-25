Was die Wiesbadener Fußballer in der neuen Runde erwartet

Kreisoberligist SC Gräselberg hatte sich in den vergangenen Jahren einiges zu Schulden kommen lassen. Ein Verein trat gegen den SC nach Vorfällen im Hinspiel nicht zum Rückspiel an, andere Clubs beantragten „Verbandsaufsicht“ für ihre Begegnungen mit dem Kallebad-Team. Jürgen Brose verwies auf Gräselberger Teilnahmen an Workshops zur Prävention in puncto Gewalt und Diskriminierung, auf die Einbindung des Stadtteil-Beauftragten zur Entschärfung der angespannten Lage in der Kreisoberliga in Verbindung mit dem SC. „Meine Bitte: Verbandsaufsicht bringt nichts. Wir müssen aufhören, den Verein Gräselberg zu stigmatisieren und ihn wieder als normalen Verein aufnehmen“, sagte Jürgen Brose. Um auch klarzustellen, dass weitere Vorfälle mit Beteiligung des SC konsequent geahndet würden. „Das brennt sich ins Gehirn ein. Da kann mit nicht einfach die Reset-Taste drücken“, kam nach dem Appell des Fußballwarts ein Einwurf aus der Runde. Offenbar als Rückkopplung auf frühere Ereignisse mit Bet

Maximal drei Absteiger

Doch schnell rückte das rein Sportliche wieder in den Vordergrund: Maximal drei Absteiger wird es in Kreisoberliga, A, - B- und C-Liga geben. Die Meister steigen auf. Einzige Besonderheit: Aus der 18 Teams umfassenden D-Liga steigen die ersten beiden direkt auf. Vorgesehen ist in allen Klassen die Relegation, die in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Konstellation bei den Klassenstärken entfiel. Bei sieben Wiesbadener Vereinen in der Gruppenliga, aus der die letzten sechs absteigen, sind Absteiger in die Kreisoberliga Wiesbaden nicht auszuschließen. Doch egal, wie viele runterkommen, es bleibe bei höchstens drei KOL-Absteigern, betont Brose und freut sich über neun Wiesbadener Clubs in Verbands- und Gruppenliga.

eiligung des SC.