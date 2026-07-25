Was die Wiesbadener Fußballer in der neuen Runde erwartet

Wiesbaden. Klartext vom Fußballwart: Beim Treffen mit Vereinsvertretern aller Wiesbadener Clubs zur Einstimmung auf die neue Runde erläuterte Jürgen Brose gleichermaßen Erfreuliches und Kritisches. In der Vereinsgaststätte von Gastgeber TSG Kastel 46, die mit 17 Jugendteams plus Funino-Teams beispielhafte Nachwuchsarbeit leistet und mit Anne Uersfeld und Rafael Foltyn im Schiedsrichter-Bereich zwei Fifa-Assistenten in ihren Reihen weiß, wurde klar: Vereinsfußball hat in der Landeshauptstadt einen herausragenden Stellenwert.
78 Seniorenteams im Kreis, ohne den Rückzug des SV Kostheim 12 wären es sogar 79 gewesen, gehen zum Saisonbeginn am 9. August an den Start. Die Rückkehr des TuS Dotzheim mit einem Team sowie die neuen Unterbau-Mannschaften beim TuS Kostheim 05 und beim SV Blauer Club sorgen für Freude. Über allem steht ein vernünftiges Miteinander, möglichst ohne heftige Ausschweifungen.
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In dieser Hinsicht zeigt sich nach zuvor turbulenten Jahren ein hoffnungsvoller Trend. 381 Einzelrichterurteile in der Spielzeit 2025/26 (zuvor waren es meist über 400) deuten das an. 49 geahndete Tätlichkeitsdelikte und 25 notwendig gewordene Verfahren vor dem Sportgericht sind zwar kein Ruhmesblatt, aber Jürgen Brose sagte: „Die Zahlen können gerne noch ein bisschen runtergehen. Ich würde mir wünschen, dass wir so weitermachen.“
Kreisoberligist SC Gräselberg hatte sich in den vergangenen Jahren einiges zu Schulden kommen lassen. Ein Verein trat gegen den SC nach Vorfällen im Hinspiel nicht zum Rückspiel an, andere Clubs beantragten „Verbandsaufsicht“ für ihre Begegnungen mit dem Kallebad-Team. Jürgen Brose verwies auf Gräselberger Teilnahmen an Workshops zur Prävention in puncto Gewalt und Diskriminierung, auf die Einbindung des Stadtteil-Beauftragten zur Entschärfung der angespannten Lage in der Kreisoberliga in Verbindung mit dem SC. „Meine Bitte: Verbandsaufsicht bringt nichts. Wir müssen aufhören, den Verein Gräselberg zu stigmatisieren und ihn wieder als normalen Verein aufnehmen“, sagte Jürgen Brose. Um auch klarzustellen, dass weitere Vorfälle mit Beteiligung des SC konsequent geahndet würden. „Das brennt sich ins Gehirn ein. Da kann mit nicht einfach die Reset-Taste drücken“, kam nach dem Appell des Fußballwarts ein Einwurf aus der Runde. Offenbar als Rückkopplung auf frühere Ereignisse mit Bet
Doch schnell rückte das rein Sportliche wieder in den Vordergrund: Maximal drei Absteiger wird es in Kreisoberliga, A, - B- und C-Liga geben. Die Meister steigen auf. Einzige Besonderheit: Aus der 18 Teams umfassenden D-Liga steigen die ersten beiden direkt auf. Vorgesehen ist in allen Klassen die Relegation, die in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Konstellation bei den Klassenstärken entfiel. Bei sieben Wiesbadener Vereinen in der Gruppenliga, aus der die letzten sechs absteigen, sind Absteiger in die Kreisoberliga Wiesbaden nicht auszuschließen. Doch egal, wie viele runterkommen, es bleibe bei höchstens drei KOL-Absteigern, betont Brose und freut sich über neun Wiesbadener Clubs in Verbands- und Gruppenliga.
eiligung des SC.