"Was die Mannschaft leistet, ist einfach nur spitze"

Der VfR Mannheim ist obenauf. Als Oberliga-Spitzenreiter darf die Elf von Trainer Marcel Abele am Samstag zum Gipfeltreffen beim VfR Aalen antreten (Anpfiff, 15.30 Uhr). Wir haben mit dem VfR-Sportdirektor Hakan Atik über das bisher Erreichte und seine Hoffnungen für die Zukunft gesprochen.

Hakan Atik: Nein, wir haben 19 von 21 möglichen Punkten geholt. Das 1:1 im ersten Spiel gegen Backnang schmerzt natürlich, wobei wir wissen, warum wir nur Unentschieden gespielt haben. Was die Mannschaft sonst leistet, ist einfach nur spitze.

Herr Atik, momentan gibt es nichts zu meckern, oder?

Wir haben den Kader in der Breite verstärkt und das zeigen die Jungs Spiel für Spiel. Wir sind auf allen Positionen doppelt bis dreifach besetzt.

Die Ziele sind jedes Jahr ehrgeizig beim VfR und bewegen sich rund um den Aufstieg. An welchen Stellschrauben wurde gezielt für diese Runde gedreht?

Wie wichtig sind die beiden anstehenden Auswärtspartien beim zweitplatzierten VfR Aalen und beim drittplatzierten TSV Essingen?

Der Fokus liegt einzig und allein auf Aalen und das ist eines von 34 Spielen.

Und wie läuft die Vorbereitung darauf?

Die Trainingsleistungen und Intensität, die die Jungs in selbigen an den Tag legen, sind super. Es macht einfach nur großen Spaß ihnen dabei zuzuschauen und in diesem Zusammenhang ist es mir ein Anliegen, die starke Arbeit unseres Trainerteams um Marcel Abele hervorzuheben.

Sind Aalen und Essingen auch die beiden Hauptkonkurrenten im Aufstiegskampf?

Ja, dazu gehören aber auch Pforzheim und Göppingen, die ich keinesfalls abschreiben möchte. Wir wissen aber selbst ganz genau, dass es sehr schwierig wird uns zu schlagen, wenn wir so weitermachen. Ich habe überhaupt keine Befürchtung, dass es in andere Richtung gehen könnte.

Wo will der VfR langfristig hin? Soll die Regionalliga nur ein Zwischenziel auf dem Weg zu möglichen Drittliga-Derbies mit dem Waldhof sein?

Ich will jetzt erst einmal das Spiel in Aalen gewinnen (schmunzelt). Dass wir aber ein sehr ambitionierter Verein sind, weiß auch jeder. Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Wir haben jedenfalls große Ziele und wollen diese Saison auch im Pokal weit kommen.