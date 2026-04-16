Was die Krise bei Sturm Wissel für Deckers’ Zukunft bedeutet Der BV Sturm Wissel steckt tief im Abstiegskampf der Kreisliga A. In seiner gewohnt offenen Art erklärt Spielertrainer Robin Deckers, warum sein Team nach der Winterpause eingebrochen ist – und welche Bedeutung ein Abstieg für seine Zukunft in Wissel haben könnte. von RP / Per Feldberg · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Sturm Wissel steckt in einem Negativstrudel – Foto: David Zimmer

Der BV Sturm Wissel steckt nach einem enttäuschenden Start ins Jahr 2026 tief im Tabellenkeller der Kreisliga A Kleve/Geldern. Nur ein Sieg aus sieben Spielen nach der Winterpause hat den Aufsteiger auf Rang zwölf abrutschen lassen – und der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt lediglich zwei Punkte. Spielertrainer Robin Deckers spricht offen darüber, warum seine Mannschaft in diese Lage geraten ist. Und er erklärt auch, was ein Abstieg für seine persönliche Zukunft in Wissel bedeuten könnte.

BV Sturm Wissel rutscht in den Abstiegskampf der Kreisliga A „Leider ist diese Entwicklung für mich nicht überraschend. Seit der Winterpause sind wir nicht mehr das Team, das wir noch in der Hinrunde waren“, sagt Deckers und beschreibt damit schonungslos den Zustand seines Teams. Dabei gehörte der BV Sturm Wissel bis zum Jahreswechsel noch zu den positiven Überraschungen der Liga. Fünf Siege und drei Unentschieden hatten den Aufsteiger auf Platz zehn geführt, und aufgrund der gezeigten Leistungen galt die Mannschaft nicht als akut abstiegsgefährdet. Robin Deckers kritisiert Trainingsbeteiligung und fehlende Motivation Deckers erinnert sich an eine vielversprechende Vorbereitung: „Die Vorbereitung war okay. Alle Spieler haben mitgezogen. Mit der damaligen Trainingsbeteiligung konnten wir viele Dinge automatisieren, dafür haben wir uns dann auch in den Spielen belohnt. Die Spielidee hat funktioniert.“ Doch nach der Winterpause änderte sich das Bild radikal. Die Trainingsbeteiligung brach ein, mehrere Spieler sagten wiederholt für Spiele ab, und seit Jahresbeginn konnte Deckers nicht ein einziges Mal mit derselben Startelf antreten.

„Deshalb bin ich über unseren aktuellen Tabellenstand auch nicht wirklich verwundert“, sagt der Trainer. Viel mehr irritiere ihn, dass sich die Situation trotz der klaren Ausgangslage so entwickelt habe. „Wir haben nach der Meisterschaft in der Kreisliga B alle Akteure gefragt, ob sie den schweren Weg ins Kreisliga-Oberhaus antreten wollen. Und es gab ein klares Ja.“ Zu Saisonbeginn sei die Motivation hoch gewesen, doch inzwischen sehe das bei zahlreichen Spielern anders aus – oder die Motivation fehle sogar komplett. Deckers’ Zukunft beim BV Sturm Wissel bleibt trotz Abstiegssorgen klar definiert Die Lage ist ernst genug, dass bereits Gespräche mit der Vereinsführung stattgefunden haben. „Der Vorstand und ich haben diese Situation besprochen. Und wir sind uns alle bewusst, wohin der aktuelle Trend zeigt. Wenn das am Ende den Abstieg bedeutet, ist es halt so. Den Gang in die Kreisliga B würde der Vorstand mit mir als Trainer gehen und damit auch in die neue Saison“, sagt Deckers. Trotz dieser Perspektive will er den Kampf um den Klassenerhalt nicht aufgeben. „Keiner, der Fußball spielt, geht auf den Platz, um zu verlieren. Doch manchmal bedarf es einfach mehr, als nur sportlichen Einsatz, um erfolgreich zu sein.“