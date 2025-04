Was die KFC-Insolvenz für Krefeld bedeutet

Was lange diskutiert wurde, ist seit Dienstag Realität: Der vorläufige Insolvenzverwalter des KFC Uerdingen, Thomas Ellrich, hat am Vormittag beim Amtsgericht das Insolvenzverfahren gegen den Verein beantragt. Damit sind sportlich gewisse Fakten geschaffen. Der ohnehin im Abstiegskampf stehende Verein hat seit diesem Moment faktisch neun Punkte verloren und rutscht auf den letzten Tabellenplatz. Der Abstand auf die Plätze, die zum Klassenverbleib berechtigen, ist allerdings noch gering, denn auch Ligakonkurrent 1. FC Düren ist in finanziellen Schwierigkeiten. Dort hat die gesamte Mannschaft gekündigt, es gilt als fast sicher, dass am Freitag die Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet wird.

Damit wäre der Verein nach dem bereits erfolgten Rückzug von Türkspor Dortmund zweiter Absteiger, dem KFC würden nur noch drei Zähler fehlen, um die Klasse zu halten.

Allerdings hängt auch die KFC-Zukunft am seidenen Faden. Bis Freitag läuft auch hier eine Frist. Ein nicht genauer genannter – kolportiert aber namhafter – Betrag muss bis dahin auf den Konten des Insolvenzverwalters eingehen, um wichtige Rechnungen zu bezahlen. Sollte das nicht geschehen, so hat Ellrich bereits bekannt gegeben, würde auch der KFC mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb abgemeldet. Das würde bedeuten, dass es im nächsten Spieljahr womöglich nicht in der Ober- oder gar Regionalliga weitergehe, sondern ein neuer Verein gegründet würde, der in der Kreisliga C den Spielbetrieb aufnehmen müsste.

Grotenburg wurde modernisiert, aber für welche Liga?

Für die Stadt Krefeld wäre das eine Katastrophe – vor allem hinsichtlich der Grotenburg. Diese ist erst jüngst fertiggestellt worden. 20 Millionen Euro wurden verbaut. Die Entscheidungen zur Sanierung wurden getroffen, als der KFC unter der Ägide von Mikhail Ponomarev bis in die Dritte Liga aufgestiegen war. Entsprechend wurde das Stadion auf Standards saniert, die einen Spielbetrieb in dieser Drittklassigkeit gestatten würden. Für einen Kreisligisten wäre das naturgemäß deutlich mehr, als benötigt würde. Wie also wird es weitergehen mit der Grotenburg?

Für die Verantwortlichen ist die Entwicklung aktuell schwer einzuschätzen. Was geschähe, wenn der KFC am Freitag den Spielbetrieb einstellen und in der kommenden Saison nach einer Neugründung in der untersten Spielklasse ganz neu beginnen muss, dazu gibt es keine Aussage, es sei alles Spekulation. Weitere Überlegungen würden erst angestellt, wenn Fakten geschaffen worden sein sollten.

„Der KFC wird weiter in seiner traditionellen guten Stube spielen. Uns ist es ein großes Anliegen, dass die für rund 20 Millionen Euro sanierte Grotenburg gut ausgelastet ist und vielfältig bespielt wird. In der nächsten Saison könnte dort neben dem KFC und den Krefeld Ravens auch der SC St. Tönis auflaufen. Vom Spielplan her sollte das passen. Ich wünsche dem KFC für einen möglichen Neustart alles Gute", sagt der auch für Sport verantwortliche Stadtdirektor Markus Schön auf Anfrage.

Schlüsselspiel für den SC St. Tönis

Besagter Umzug des SC St. Tönis in die Grotenburg könnte sich indes am 13. April vorentscheiden. Der Oberliga-Zweite spielt dann sein Spitzenspiel bei Tabellenführer SpVg Schonnebeck. Sollte der Gast gewinnen, würde man Stand jetzt auf zwei Punkte an den einzigen Aufstiegsplatz heran rücken, andernfalls betrüge der Abstand bereits acht Zähler, ein Aufstieg wäre unwahrscheinlich. Die Verantwortlichen in St. Tönis haben aber bereits angekündigt, dass man nur im Falle eines Aufstiegs in die Grotenburg umziehe.

Blieben also die Ravens als Nutzer. Die Footballer gehen als Mitfavorit in die Zweitligasaison und könnten den Durchmarsch in die erste Liga schaffen. Außerdem finden im Herbst weitere Football-Länderspiele in der Grotenburg statt. Der boomende Trendsport könnte so zur willkommenen Rechtfertigung für das Millionen-Invest in das Stadion avancieren.

Schöns Aussage ist so zu verstehen, dass man auf Seiten der Stadt davon ausgeht, dass der KFC in jedem Falle – geordnete Insolvenz oder Neuanfang – in der Grotenburg bleiben soll. Für Oberbürgermeister Frank Meyer wäre der Neustart mit erneuertem Vorstand und frischen Konzepten, so ist zwischen den Zeilen zu lesen, nicht die schlechteste Lösung: „Die Lage beim KFC Uerdingen bleibt unübersichtlich. Die aktuelle Situation ist bitter für die Fans und die tapfer kämpfende Mannschaft. Aber natürlich kann ein solcher Einschnitt auch die Chance zu einem Neustart sein, sofern sich seriöse Unterstützer mit einer aufrechten Bindung zum Verein finden", sagt der bekennende KFC-Fan.

Tatsächlich bliebe selbst im Falle eines kompletten Neubeginns ein großes Fanpotenzial, das zumindest in den unteren Spielklassen weit über dem aller anderen Teams läge. Ein Durchmarsch durch die Ligen wäre so mit einer seriösen Führung denkbar, und das könnte eine neue Euphorie wecken, wenn der Verein sich ähnlich professionell präsentieren würde, wie sein „WG-Partner“ in der Grotenburg, die Ravens. Ähnlich hatte es in den 80er Jahren das Eishockeyteam des KEV81 nach dessen Insolvenz 1977 gemacht, was am Ende in der Meisterschaft 2003 gipfelte. Aktuell aber bleibt bestehen, was Meyer feststellt: Die Lage ist verworren, genaue Informationen gibt es wohl erst am Wochenende.

Das ist die Grotenburg

Bau Die Grotenburg wurde in der Weimarer Republik gebaut und war am 18. September 1927 mit einem Spiel einer Krefelder Stadtauswahl gegen den DFC Prag eröffnet worden.

Größe Nominell hat das Stadion 34.500 Plätze, davon sind aber viele aktuell nicht nutzbar. Derzeit liegt das Fassungsvermögen bei gut 10.000 Zuschauern.

KFC Seit 1971 trug erst Bayer Uerdingen und dann der Nachfolgeverein KFC Uerdingen seine Heimspiele hier aus.

American Football Seit 2023 finden auch die Heimspiele der Krefeld Ravens im Stadion statt. Im Herbst 2024 spielte das Nationalteam Deutschlands hier gegen Schweden. Im Herbst 2025 findet ebenfalls hier die Endrunde der Europameisterschaft mit einem Halbfinale, Spiel um Platz Drei und Finale statt.

