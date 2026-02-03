„Was die Jungs leisten, ist Wahnsinn!“ – SVA Palzing fährt zur Oberbayerischen

Kleine Helden und ihre Coaches: Das Palzinger Team startete als Außenseiter und schaffte es bis ins Finale. – Foto: Verein

Die E-Junioren des SVA Palzing überraschen bei der Hallenmeisterschaft Donau/Isar. Nur knapp verpassen sie den Titel, sichern sich aber das Ticket zur Oberbayerischen.

Landkreis – Die Reise des SVA Palzing geht weiter: Die E-Junioren der Grün-Weißen erreichten in Schwaig bei der Hallenmeisterschaft des Fußballkreises Donau/Isar das Endspiel und qualifizierten sich dadurch für den oberbayerischen Bezirksentscheid. Drei Mannschaften kamen eine Runde weiter – und diesen Sprung verpasste die Jugend des SE Freising mit Rang vier nur hauchdünn.

Die Palzinger Buben starteten in der Gruppe B mit zwei Siegen ohne Gegentor perfekt ins Turnier. Rafael Rukavina traf zum 1:0-Sieg gegen den TSV Wartenberg, danach gab es gegen die FT Ingolstadt-Ringsee ein 2:0 (Tore: Rafael Rukavina und Elias Marchlewski). Nach der 0:3-Niederlage gegen den späteren Turniersieger DJK Ingolstadt machte das Team den zweiten Platz mit einem 2:1-Erfolg gegen die SpVgg Altenerding klar. Die Tore machten Rafael Rukavina und Tim Jannasch. „Wir sind als Außenseiter gestartet, aber verdient ins Halbfinale eingezogen“, freute sich SVA-Trainer Alex Goldbrunner.

Dorfverein rockt das Turnier

Dort hatte dann Palzings Torwart-Gigant Jonas Goldbrunner eine echte Sternstunde: Er krönte seine überragende Turnierleistung mit einem Zu-Null-Sieg im Sechsmeterschießen, nachdem er alle fünf Schüsse des SV Manching pariert hatte. Rafael Rukavina sorgte für den 1:0-Erfolg. Damit hatte der SVA das Ticket für die oberbayerische Meisterschaft gelöst. „Wir sind richtig stolz, als kleiner Dorfverein da dabei zu sein“, betont Coach Goldbrunner.

In Schwaig fehlte nicht viel zum großen Wurf. Das Endspiel gegen die DJK Ingolstadt ging 0:1 verloren, aber da war mehr drin. Die spielerisch und kämpferisch überzeugenden Palzinger hatten Riesenchancen zur eigenen Führung. Der Trainer verneigte sich vor seinen zehn kleinen Helden: „Was die Jungs leisten, ist Wahnsinn!“ Er sei begeistert, wie sich in der Mannschaft einer für den anderen reinhaue und man als Team Berge versetze. „Mit der Quali für die Oberbayerische hätten wir nie und nimmer gerechnet“, sagte Alex Goldbrunner.

SEF-Team kann sich nicht belohnen

In der Gruppe A verdiente sich der SE Freising mit einer starken Defensive und drei Partien ohne Gegentor den Einzug ins Halbfinale. Nur der Gruppensieger SV Manching knackte die Gelb-Schwarzen beim 2:0-Sieg. Der SEF gewann gegen den FC Schwaig mit 4:0 – die Tore erzielten Fabian Sandtner (3) und Raul Vaduva – und mit 2:0 gegen den FC Gerolfing. Hier machte Fabian Sandtner beide Buden. Im letzten Vorrundenspiel kam Freising mit einem 0:0 gegen den FC Herzogstadt weiter. Wegen der Verletzung des Keepers musste sich das Team da mit einem Feldspieler im Kasten durchkämpfen.

Im Halbfinale wartete dann die Übermannschaft der DJK Ingolstadt – und die war beim 0:3 eine Nummer zu groß. „Da hatten wir auf den Lucky Punch gehofft“, berichtete SEF-Trainer Marc Sandtner, der wegen des Torwart-Ausfalls auch bei den Feldspielern keine Wechseloptionen mehr hatte. Im Spiel um Platz drei gab es dann wie in der Gruppenphase eine 0:2-Niederlage gegen Manching. „Es ist schade, dass wir uns nicht für ein starkes Turnier belohnt haben“, bilanzierte Coach Sandtner, der mit dem Auftritt seiner Jungs sehr zufrieden war. In den beiden Finalspielen musste man die Klasse der Gegner anerkennen. Sandtner gratulierte den Manchingern, die zweimal gegen Freising besser waren und deshalb verdient das letzte Ticket für die oberbayerische Meisterschaft gelöst haben.