FuPa: Glückwunsch zur Meisterschaft. Da habt ihr bestimmt viel gefeiert, oder?



Michael Cieslak: Vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, gefeiert wurde auf jeden Fall, und das richtig. Nach dem Spiel wurden wir mit einem Traktor samt Anhänger in Baltringen abgeholt. Gemeinsam mit Familie, Freunden, Gönnern, dem Vorstand und vielen weiteren Unterstützern haben wir dann im Vereinsheim gefeiert. Es war ein toller Abend, der uns sicher lange in Erinnerung bleiben wird. Ich gehe davon aus, dass die Feierlichkeiten noch einige Wochen anhalten werden.





Hattest du mit dem Titelgewinn gerechnet bzw. wie lautete euer Saisonziel?



Als ich letzten Sommer das Traineramt in Rot übernommen habe, wäre ich nie davon ausgegangen, dass wir im ersten Jahr in der Lage sind die Meisterschaft zu holen. Das Ziel war den starken fünften Platz vom Vorjahr in der neu gegründeten Kreisliga Oberschwaben zu bestätigten. Somit muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen. Was die Jungs dieses Jahr geleistet haben ist unbeschreiblich und verdient den höchsten Respekt.





Was hat aus deiner Sicht den Ausschlag für eure Meisterschaft gegeben?



Ich denke das wichtigste war, dass wir dieses Jahr zum Glück weitestgehend von schweren Verletzungen verschont geblieben sind. Wir konnten nahezu jedes Wochenende mit dem gleichen Kader antreten. Ein weiterer wichtiger Punkt war, dass wir dieses Jahr sehr konstant gespielt haben und somit auch viele enge Partien für uns entschieden haben.





Welche Stärken gibt es in eurem Team?



Das Zitat „Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften“ trifft dieses Jahr ganz gut auf uns zu. Wir haben die wenigstens Gegentore in der Liga bekommen und mit Jonas Weiss haben wir einen überragenden Torwart, der uns in vielen engen Spielen die Punkte gerettet hat. Eine weitere Stärke war, dass wir als Mannschaft in der Offensive in jedem Spiel in der Lage waren ein Tor zu erzielen.





Ist eine Abschlussfahrt des Teams geplant? Wenn ja, wo geht es hin?



Die Planungen für einen Trip nach Mallorca laufen auf Hochtouren.





Nach einem Vorsprung von zwischenzeitlich 9 Punkten wurdet ihr am vorletzten Spieltag noch von der SG Laupertshausen/Maselheim in der Tabelle überholt. Warum wurde es am Saisonende nochmal so eng?



Wir hatten mit dem SV Betzenweiler, mit der SGM Attenweiler/ Oggelsbeuren und der SGM Baltringen/ Äpfingen ein richtig hartes Restprogramm. Diese Mannschaften haben uns nichts geschenkt und uns alles abverlangt. Natürlich kam bei uns als Mannschaft auch eine gewisse Nervosität hinzu, die uns vor allem in den Spielen gegen den SV Betzenweiler und gegen SGM Attenweiler/ Oggelsbeuren große Probleme bereitet hat. Die Chance nach 45 Jahren wieder einen Titel für den Verein zu gewinnen, hat uns offensichtlich doch eher belastet als beflügelt.





Bestimmt laufen bei euch schon die Kaderplanungen für die neue Saison. Was steht an Zu- und Abgängen bereits fest?



Die unklare Situation ob wir nächstes Jahr in der Kreisliga oder Bezirksliga spielen hat die Planungen erschwert. Es gibt keine Abgänge und es kommen 6 A-Jugendspieler hinzu. Zu externen Neuzugängen möchte ich mich aktuell noch nicht äußern, da wir noch einige Gespräche führen und ich diese gerne noch abwarten möchte.





Wenn du schon einen Ausblick auf die Saison 2025/2026 wagst. Welches Ziel habt ihr da?



Für uns als Verein ist die Bezirksliga ein riesengroßes Abenteuer. Die Bezirksliga ist nächstes Jahr qualitativ richtig stark.Für uns geht es ab dem ersten Spieltag um den Klassenerhalt. Man muss bedenken, dass der Verein vor zwei Jahren noch in der Kreisliga B gespielt hat.