 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Was die Fußballer von Türk Ataspor Wetzlar so stark macht

Teaser GL GI/MR: +++ Vor dem Topspiel in Biedenkopf beleuchtet diese Redaktion die Gründe für den Höhenflug des Gruppenligisten. Was auffällt: Die Höfer-Elf hat aus der Not eine Tugend gemacht +++

von Redaktion · Heute, 17:53 Uhr · 0 Leser
Ein Puzzleteil für den Erfolg des Fußball-Gruppenligisten Türk Ataspor Wetzlar: Ernes Hidic (2.v.l.), der vor der Saison von Türkgücü Allendorf zum aktuellen Tabellenfünften stößt und bereits neun Tore erzielt. © Steffen Baer
Ein Puzzleteil für den Erfolg des Fußball-Gruppenligisten Türk Ataspor Wetzlar: Ernes Hidic (2.v.l.), der vor der Saison von Türkgücü Allendorf zum aktuellen Tabellenfünften stößt und bereits neun Tore erzielt. © Steffen Baer

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Wetzlar. Rückblende: Sommer 2025, die neue Saison in der Fußball-Gruppenliga steht an. Und die Vorzeichen für Türk Ataspor Wetzlar sind nicht allzu gut. Torjäger Oguzhan Gökkaya ist weg, genau wie die ersten sechs Zähler – noch bevor der Ball überhaupt rollt. Punktabzug aufgrund der damals erneut fehlenden Jugendmannschaften! Dazu ein munteres „Bäumchen-wechsel-dich“ bei den Spielern und mit Benni Höfer ein neuer Trainer.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.