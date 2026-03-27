Was die Fußballer von Türk Ataspor Wetzlar so stark macht

Ein Puzzleteil für den Erfolg des Fußball-Gruppenligisten Türk Ataspor Wetzlar: Ernes Hidic (2.v.l.), der vor der Saison von Türkgücü Allendorf zum aktuellen Tabellenfünften stößt und bereits neun Tore erzielt. © Steffen Baer

Wetzlar. Rückblende: Sommer 2025, die neue Saison in der Fußball-Gruppenliga steht an. Und die Vorzeichen für Türk Ataspor Wetzlar sind nicht allzu gut. Torjäger Oguzhan Gökkaya ist weg, genau wie die ersten sechs Zähler – noch bevor der Ball überhaupt rollt. Punktabzug aufgrund der damals erneut fehlenden Jugendmannschaften! Dazu ein munteres „Bäumchen-wechsel-dich“ bei den Spielern und mit Benni Höfer ein neuer Trainer.