Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Was die Fußballer von Türk Ataspor Wetzlar so stark macht
Teaser GL GI/MR: +++ Vor dem Topspiel in Biedenkopf beleuchtet diese Redaktion die Gründe für den Höhenflug des Gruppenligisten. Was auffällt: Die Höfer-Elf hat aus der Not eine Tugend gemacht +++
Wetzlar. Rückblende: Sommer 2025, die neue Saison in der Fußball-Gruppenliga steht an. Und die Vorzeichen für Türk Ataspor Wetzlar sind nicht allzu gut. Torjäger Oguzhan Gökkaya ist weg, genau wie die ersten sechs Zähler – noch bevor der Ball überhaupt rollt. Punktabzug aufgrund der damals erneut fehlenden Jugendmannschaften! Dazu ein munteres „Bäumchen-wechsel-dich“ bei den Spielern und mit Benni Höfer ein neuer Trainer.