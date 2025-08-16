Was die Fußballer in der Kreisliga A in dieser Spielzeit erwartet

Die vorgezogenen Begegnungen setzen gleich zu Saisonbeginn der Kreisliga A Zeichen im Rennen um Aufstieg und Klassenerhalt. Es ergab sich nur teilweise das Bild, was man erwarten konnte: BV Wevelinghoven präsentierten sich stark und gewann 4:1 gegen FC Zons. Der SV Rosellen hingegen verpatzte den Saisonstart und unterlag den Sportfreunden Delhoven 1:2. Schon im Kreispokal tat sich der Titelkandidat gegen den SVG Grevenbroich schwerer als nötig.

Während Rosellen auf ein eingespieltes Team – nach Platz vier, drei und zwei mehr als verständlich – mit dem vertrauten Trainer Hermann-Josef „Dicky“ Otten setzt, hat Markus Stupp in seiner zweiten Saison als BVW-Coach zahlreiche Verstärkungen, darunter Spieler aus höheren Ligen wie Maik Odenthal und Joel Trotzki, verpflichtet. Damit hat der BVW personell eigentlich das größere Potenzial – bleibt abzuwarten, wie eingespielt die Mannschaft schon ist.

Dass vorher alle Testspiele gewonnen worden waren, bringt da nichts. Dennoch – Rosellen wird mit Wevelinghoven am Saisonende ganz oben stehen. Die Strategien sind zwar mehr als unterschiedlich, die Stärke aber ähnlich. Wer am Ende das Rennen macht, wird bis zu den letzten Spieltagen spannend bleiben, nicht wie in der Vorsaison, in der Nievenheim vom ersten Spieltag an dominierte.

Großes Spitzenfeld erwartet

Die beiden dürfen sich keine längeren Schwächephasen erlauben, denn dahinter stehen einige Mannschaften in Lauerstellung, die alle das Potenzial haben, sie zu ärgern. Da wäre Vorst, der Vorjahresdritte, der sich punktuell verstärkt und alle Leistungsträger beisammengehalten hat. Auch die Büttgener, die schon in der Aufstiegssaison vorne mitgemischt haben, könnten ganz oben mitspielen. Die junge Mannschaft hat sich schnell in der neuen Liga eingefunden und entwickelt. Wenn die Motivation auch ohne die Aufstiegseuphorie anhält und die Entwicklung ähnlich weitergeht, ist das Potenzial definitiv da. Ebenfalls eine Rolle spielen dürfte die DJK Novesia. Mit der zweitstärksten Rückrunde und Platz fünf insgesamt eine der Überraschungen der Vorsaison – und das Konzept von Darius Ferber, der die Mannschaft da übernommen hatte, ist darauf ausgelegt, langfristig den Aufstieg in Angriff zu nehmen. Die Neuzugänge sprechen ebenfalls dafür, dass die Leistung der Vorsaison mindestens bestätigt wird.

Grimlinghausen/Norf und Delhoven reihen sich dahinter ein. Die SG hat schon mit der starken Rückrunde gezeigt, dass man sie nicht unterschätzen darf. Delhoven hat im Kreispokal Vorst rausgekegelt und zum Saisonauftakt gegen Rosellen gewonnen – und sich in der Sommerpause mit vielen Neuzugängen verstärkt. Für den Sprung nach ganz oben reicht es in dieser Saison noch nicht, den einen oder anderen Favoriten ärgern werden die beiden Mannschaften aber sicherlich. Zu den beiden gesellt sich noch Grefrath hinzu, das sein Auftaktspiel gegen Straberg 5:3 gewonnen und seine spielerisch starke Mannschaft weiter verstärkt hat.

Das größte Fragezeichen der Liga ist der SV Glehn. Viele Leistungsträger haben den Verein verlassen, eher junge Spieler sind nachgekommen. In Frank Lambertz und seinem Co-Trainer Bodo Fieren hat der Verein ein Duo mit viel Bezirksliga-Erfahrung geholt, die mit Ruhe und Struktur eine Mannschaft neu aufbauen können. Doch das wird bis in die Saison dauern, selbst der Coach wagt noch keine Prognose zum aktuellen Stand.

In der unteren Tabellenhälfte werden sich die Aufsteiger Vatan, Orken und Weißenberg II wiederfinden. Alle drei müssen sich erst mal in der Liga zurechtfinden. Orken hat hier die besten Chancen, den Klassenerhalt frühzeitig klarzumachen. Reuschenberg wird sich ähnlich wie in der Vorsaison einordnen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber viel mehr als Mittelfeld ist auch nicht drin. Schwer wird es wieder für dieselben Mannschaften: Der TuS Grevenbroich und Straberg werden um den Klassenerhalt kämpfen müssen, Zons könnte sich diesmal etwas früher retten.