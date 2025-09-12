 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Einer der Erfolgsgaranten für den Spitzenreiter der Fußball-A-Liga Wetzlar: Nils Schäfer, der für seine SG Niederbiel in der laufenden Saison bereits sieben Mal getroffen hat. © Isabel Althof
Was die Fußballer der SG Niederbiel so stark macht

Teaser KLA WETZLAR: +++ Ungeschlagen auf Platz eins: Die SG Niederbiel überrascht in der Fußball-A-Liga die Konkurrenz. Warum das so ist, fassen wir mit Trainer Andreas Laubach in sechs Gründen zusammen +++

Solms-Niederbiel. „Wenn wir das Optimale rausholen, dann kann nach oben etwas gehen.“ Dieser Satz von Andreas Laubach, seit Sommer beim Fußball-A-Ligisten SG Niederbiel auf der Trainerbank, ist knapp vier Monate alt. Damals, bei seiner Vorstellung, hat der 61-Jährige aber noch mehr gesagt. Dass er „ein harter Hund“ sei, dass fleißige Trainingsarbeit bei ihm an erster Stelle stehe und dass er wisse, „was in diesem Team steckt“.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

