Was die Fußballer der SG Niederbiel so stark macht
Teaser KLA WETZLAR: +++ Ungeschlagen auf Platz eins: Die SG Niederbiel überrascht in der Fußball-A-Liga die Konkurrenz. Warum das so ist, fassen wir mit Trainer Andreas Laubach in sechs Gründen zusammen +++
Solms-Niederbiel. „Wenn wir das Optimale rausholen, dann kann nach oben etwas gehen.“ Dieser Satz von Andreas Laubach, seit Sommer beim Fußball-A-Ligisten SG Niederbiel auf der Trainerbank, ist knapp vier Monate alt. Damals, bei seiner Vorstellung, hat der 61-Jährige aber noch mehr gesagt. Dass er „ein harter Hund“ sei, dass fleißige Trainingsarbeit bei ihm an erster Stelle stehe und dass er wisse, „was in diesem Team steckt“.