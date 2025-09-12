Was die Fußballer der SG Niederbiel so stark macht

Solms-Niederbiel. „Wenn wir das Optimale rausholen, dann kann nach oben etwas gehen.“ Dieser Satz von Andreas Laubach, seit Sommer beim Fußball-A-Ligisten SG Niederbiel auf der Trainerbank, ist knapp vier Monate alt. Damals, bei seiner Vorstellung, hat der 61-Jährige aber noch mehr gesagt. Dass er „ein harter Hund“ sei, dass fleißige Trainingsarbeit bei ihm an erster Stelle stehe und dass er wisse, „was in diesem Team steckt“.