Was die Fußball-Hessenliga alles zu bieten hat

Wetzlar . Dauerregen, Wind und ungemütliche Kälte: tristes Novemberwetter halt. Das dann auch leider dafür sorgen dürfte, dass die Zuschauerzahlen in der Fußball-Hessenliga zurückgehen werden. Wobei die Derby-Aufholjagd zum 3:2-Heimerfolg des FSV Fernwald gegen den FC Gießen am vergangenen Samstag bei unwirtlichen äußeren Bedingungen immerhin 400 Menschen interessierte. Ob auch Spieler des VfB Marburg und der SC Waldgirmes (das direkte Duell fiel aus) vor Ort waren, ist allerdings nicht überliefert.