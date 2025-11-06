 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Derzeit in aller Munde: Halil Ibrahim Yilmaz (r.) vom Fußball-Hessenligisten FC Eddersheim, hier gegen Joshua Enobore vom VfB Marburg. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Was die Fußball-Hessenliga alles zu bieten hat

Teaser HL: +++ Zuschauerrekord, Nationalspieler – und eine Legende des ZDF: Hessens höchste Spielklasse sorgt für Furore. Was es damit auf sich hat +++

Wetzlar . Dauerregen, Wind und ungemütliche Kälte: tristes Novemberwetter halt. Das dann auch leider dafür sorgen dürfte, dass die Zuschauerzahlen in der Fußball-Hessenliga zurückgehen werden. Wobei die Derby-Aufholjagd zum 3:2-Heimerfolg des FSV Fernwald gegen den FC Gießen am vergangenen Samstag bei unwirtlichen äußeren Bedingungen immerhin 400 Menschen interessierte. Ob auch Spieler des VfB Marburg und der SC Waldgirmes (das direkte Duell fiel aus) vor Ort waren, ist allerdings nicht überliefert.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

