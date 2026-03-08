Was des Einen dessen Schwäche ist des Anderen dessen Stärke

In der 34. Minute konnten die Gäste mehrere Male den Ball nicht aus der gefährlichen Zone klären. Marlon Kistner durfte seinen erfolgreichen Abschluss zur 1:0 Führung feiern.

Wie ausgewechselt im Vergleich zum letzten Heimspiel trat der FC Östringen2 in FVgg Neudorf auf. In der ersten halben Stunde hatten nacheinander Philipp Leimenstoll, Jens Knaus und Philipp Herrmann das mögliche 0:1 verpasst. Dazwischen führte ein leichtfertiges Abspiel des Gästetorhüters auf seinen Aufbauspieler fast zur Führung der Gastgeber.

Mit den widrigen Platzverhältnissen kamen die Einheimischen offensichtlich besser zurecht. Bälle, die dem FCÖ2 versprangen, konnten die Neudorfer besser verwerten.

Vor dem Halbzeitpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Markus Weckemann konnte ein Neudorfer Stürmer das Spielgerät im komplett freien Raum annehmen. Sein stramm geschossener Fernschuss wehrte Fessler zwar noch zur Seite ab, doch Kistner war wiederum zur Stelle und nahm den Abpraller zum 2:0 dankend an.

Nach diesem zweiten Dämpfer tauchte im Gegenzug Leimenstoll erneut frei vor TW Gundermann auf, der den unplatzierten Schuss ohne Mühe entschärfen konnte.

Schon nach sechs gespielten Minuten in Hälfte 2 gelang es vier Östringer Verteidigern nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu schlagen, sodass Nutznießer Jannick Jäckle aus kurzer Entfernung zum 3:0 erhöhen durfte.

Leider hielten die Gäste nicht mit der erforderlichen Widerstandskraft dagegen, was aber nicht nur an den ungewohnten Platzverhältnissen lag. Nur wenige stemmten sich in der gesamten Partie gegen die drohende Niederlage, so wie es Kapitän Tim Koch zwischendurch immer wieder aufmunternd von seinen Mitspielern einforderte.

Beim nächsten Heimspiel gegen den TSV Wiesental haben die Östringer die nächste Gelegenheit, sich auf dem Waldbuckel zu rehabilitieren und ein anderes Gesicht zu zeigen.

(R.J./E.O.)