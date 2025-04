Was der Uerdingen-Rückzug für die Fußballregion bedeutet

In offiziellen Regionalliga-Tabellen wird Uerdingen bereits gemeinsam mit dem bereits zurückgezogenen Türkspor Dortmund als punktloser Absteiger geführt. Gegen den Rückzug will der Verein aber noch rechtlich vorgehen. Sollte sich der Abstieg jedoch bewahrheiten, hätte das auch für die hiesige Fußballregion Auswirkungen.

Immer vorausgesetzt, dass mit Uerdingen tatsächlich ein Regionalligist aus dem Fußballverband Niederrhein absteigt, bedeutet das: Aus der klassentieferen Oberliga Niederrhein muss eine Mannschaft mehr absteigen als bisher angenommen. Statt drei Absteigern wird es dann vier Absteiger geben, somit ist der Tabellenplatz 15, den aktuell der Mülheimer FC belegt, ein sicherer Abstiegsplatz. Interessant ist das vor allem für Union Nettetal, das somit noch auf Platz 14 springen muss, um dem Abstieg zu entgehen. Trotz des jüngsten sportlichen Aufschwungs sind die zurzeit sechs aufzuholenden Punkte in sechs verbleibenden Partien eine riesige Hürde. Man muss auf weitere Ausrutscher des SF Baumberg, derzeit 14., hoffen. Gegen Niederwenigern (16., 25 Punkte) kann Nettetal (17., 21 Punkte) auf den Tabellennachbarn im direkten Duell am Sonntag mit einem Sieg zumindest aufschließen.

Mit einem weiteren Regionalliga-Absteiger in die Oberliga Niederrhein ist eher nicht zu rechnen. Theoretisch ist aber auch Fortuna Düsseldorf II mit nur sechs Punkten Vorsprung vor den Abstiegsrängen bei vier verbleibenden Partien noch vom Abstieg bedroht. Aber auch bei zwei Regionalliga-Absteigern würde es in der Oberliga bei vier Absteigern bleiben. Aufsteigen kann aus der Oberliga übrigens nur ein Team, egal wer aus der Regionalliga runtermuss.

Angenommen Uerdingen steigt ab, bedeutet das für die zwei Landesligen am Niederrhein auch: Aus beiden Staffeln müssen jeweils vier Klubs in die Bezirksliga absteigen. Somit ist auch der 15. Tabellenplatz ein sicherer Abstiegsplatz. VSF Amern (14.) und Victoria Mennrath (13.) stehen als regionale Vertreter aktuell also über dem Strich. Das würde sich im Falle von zwei Regionalliga-Absteigern ändern: Dann gäbe es einen weiteren Absteiger aus den zwei Landesligen. Er wird in zwei Entscheidungsspielen der beiden Tabellenvierzehnten ermittelt. Auch aus der Landesliga kann immer nur der Meister in die Oberliga aufsteigen, gleichgültig wie viele Regionalliga-Absteiger es gibt.