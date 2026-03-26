Was der SV Sonsbeck aus den Fehlern lernen muss

Der SV Sonsbeck hat die derzeit vielleicht schwierigste Aufgabe in der Oberliga vor sich. – Foto: Arno Wirths

Das letzte Freitag-Spiel in der Oberliga hat der SV Sonsbeck in guter Erinnerung behalten. Durch den 3:1-Sieg Mitte März bei Adler Union Frintrop verließen die Rot-Weißen die Abstiegsränge. Jetzt steht wieder eine Flutlicht-Partie auf dem Plan.

Der Gastgeber wartet mit einer erstklassigen Bilanz in diesem Jahr auf: sieben Ligaspiele, sieben Siege, 22:4 Tore. „Die sind brutal gut im Pressing, im Gegenpressing und im Zweikampfverhalten“, sagt Heinrich Losing, Trainer des SV Sonsbeck. Als größte Stärke der Gastgeber nennt er deren Standards, die extrem effektiv seien. „Da müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir den Gegner da stellen.“

Dennoch wird der SVS keinesfalls bereits im Vorfeld die Flinte ins Korn werfen, denn „die Liga belegt Woche für Woche, dass es dieses Jahr sehr eng in der Leistungsdichte ist und in jedem Spiel alles möglich ist“, so der Trainer, der aber auch klar sagt: „Wir brauchen unseren besten Tag, unsere beste Leistung, um in Hilden zu bestehen, sonst haben wir keine Chance.“

Ein Auftritt wie zuletzt vor eigenem Publikum gegen den 1. FC Monheim (2:3) verbietet sich. Wie genau er sein Team beim VfB Hilden aufstellen wird, darüber hat sich Losing noch keine Gedanken gemacht. „Es gibt im Prinzip zwei mögliche Varianten: Hinten reinstellen und auf Konter lauern oder durch frühes Anlaufen den Gegner im Aufbau stören“, lauten aktuell die Überlegungen.

Arbeiten an der Defensive

Im Training jedenfalls stand am Dienstagabend das Defensiv-Verhalten im Fokus, denn „da haben wir schon einige Fehler gemacht gegen Monheim“, so Losing, „insbesondere das zweite und dritte Gegentor sind nach unseren Fehlern entstanden.“ Beide Male kam der Gast nach hohem Ballgewinn über dir rechte Abwehrseite und legte quer an die gegenüberliegende Strafraumseite, wo die Torschützen recht unbehelligt einschießen konnten.

Ein weiteres Thema werden die Standards sein. Zum einen, wie diese zuverlässig verteidigt werden, da es ja die Stärke der Gastgeber schlechthin ist, aber eben auch, wie man so eigene Chancen und Abschlüsse kreiert. „Man kann zwischen den Spieltagen einfach nicht alles trainieren“, muss Losing Schwerpunkte setzen, denn schließlich geht es auch um Belastungssteuerung.

Sicher wird er seiner Elf auch ins Gewissen reden, aktiver auf den zweiten Ball zu gehen, denn das war ein entscheidender Faktor zuletzt gegen Monheim, da gingen einfach zu viele Bälle an den Gast. Aber mit diesem Wissen, mit frischem Mut und dem Willen, dem Tabellenzweiten Paroli zu bieten, kann dem SV Sonsbeck in Hilden eine Überraschung gelingen – schließlich ist es ein Flutlicht-Spiel am Freitagabend.