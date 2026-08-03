Was der Sieg gegen Genk Leverkusens Frauen gezeigt hat

Die Bayer-Frauen gewinnen knapp mit 1:0 im Testspiel. – Foto: Richard Weigert

Im vierten Testspiel der Sommervorbereitung haben Bayers Bundesliga-Fußballerinnen den dritten Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Roberto Pätzold bezwang vor 125 Zuschauern am Leistungszentrum Kurtekotten den belgischen Erstligisten KRC Genk mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Lobke Loonen. Die niederländische Angreiferin ließ nach einem Fehlpass der Gäste Genks Keeperin aussteigen und schob zur frühen Führung ein (20.).

Die Leverkusenerinnen, bei denen einzig die angeschlagene Caroline Kehrer und die Langzeitverletzte Amy Wrigge fehlten, wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und mussten sich später nur eins vorwerfen lassen: Das Ergebnis fiel angesichts der meist drückenden Überlegenheit deutlich zu knapp aus. Entsprechend zeigte sich der Coach sehr zufrieden – mit Einschränkungen. „Wir waren geduldiger und hatten mehr Kontrolle als noch im letzten Test. Man kann ungefähr an einer Hand abzählen, wie oft wir den Gegner in unsere Hälfte gelassen haben. Über den Flügel sind wir immer wieder in den Strafraum gekommen“, sagte Pätzold.

Allerdings habe die Präzision beim letzten Pass gefehlt, um mehr Großchancen zu erspielen und das eine oder andere Tor mehr zu erzielen. Die besten Gelegenheiten auf weitere Treffer vergaben Natasha Kowalski per Foulelfmeter (38.), Sofie Zdebel aus der Distanz (63.), Cornelia Kramer nach Zuspiel von Loreen Bender (80.) und Maja Sternad mit einem Lattentreffer in der Schlussphase.

„Da liegt noch Arbeit vor uns“, betonte der Trainer. Weiter geht es für ihn und seine Schützlinge am Samstag (13.15 Uhr) im Ulrich-Haberland-Stadion. Anlässlich der Saisoneröffnung des Werksklubs empfangen sie den niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam. Für diese Partie hofft Pätzold darauf, dass sein Team „im letzten Drittel einen deutlichen Schritt nach vorne macht. Zwei Wochen vor dem Ligastart wollen wir uns den Feinschliff im Offensivspiel holen. Es wartet mit Feyenoord ein Gegner, der uns noch mehr fordern wird.“

Nationalspielerinnnen wurden noch geschont

Seine Aufstellung für diese Partie dürfte noch einmal mehr Aufschlüsse über die mögliche Startelf geben. Gegen Genk kamen einige Nationalspielerinnen nur zu gut dosierten Einsätzen, da sie nach einer Pause erst zwei Tage zuvor wieder ins Training eingestiegen waren. Und doch zeigte sich schon, dass es gelungen ist, den Kader so aufzurüsten, dass die Auswahl für zahlreiche Positionen quer durch alle Mannschaftsteile sehr knifflig werden dürfte. Nur Torhüterin Rafaela Borggräfe dürfte ihren Stammplatz sicher haben.

Mittlerweile hat die Liga die genauen Ansetzungen für die ersten fünf Spieltage bekanntgegeben. Gleich dreimal bestreiten die Leverkusenerinnen Partien sonntags ab 16 Uhr: zum Auftakt bei RB Leipzig (23. August), in der Woche darauf gegen Vizemeister VfL Wolfsburg (30. August) sowie beim SC Freiburg (20. September). Den dritten Spieltag eröffnet Bayer freitags um 18.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim (4. September), zum Abschluss der vierten Spielrunde haben sie montags ab 18 Uhr den FC Bayern zu Gast. Das Duell mit dem Meister wird im Free-TV bei Sport 1 zu sehen sein. Alle Partien übertragen zudem wie im Vorjahr die beiden (kostenpflichtigen) Streamingdienste MagentaSport und Dazn.