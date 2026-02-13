Was der Polizei SV Mönchengladbach noch besser machen muss

Leistungstechnisch wäre noch mehr drin gewesen, aber sein verjüngter Kader habe seine Anforderungen gut umgesetzt. „Ich habe gewisse Ansprüche, die Jungs müssen sich auch immer etwas einarbeiten“, räumt Kuralay ein, dass der Kader angesichts des Umbruchs etwas Zeit benötigte zu Saisonbeginn. Dieser arbeite gut und „gibt Gas“, so der Trainer. „Wir sind eine körperlich robuste Mannschaft und eklig zu bespielen. Wir spielen mit spielerischen Lösungen nach vorne“, lobt Kuralay seine Mannschaft. PSV-Urgestein Marvin Küsters mit seinen sechs Tor hebt der Coach ebenso hervor wie seinen starken Torwart Sergen Er: „Er hält uns in engen Spielen im Spiel und hat sich noch gesteigert.“
Auch das Brüder-Duo Furkan und Soner Güven in der Verteidigung habe sich in der Hinrunde positiv hervorgetan, Tahsin Kalaf, Erhan Can Kuralay und Stürmer Jason Krüer (zwölf Tore) seien die weiteren Gewinner der bisherigen Saison.
Mit 33 Gegentore hat der Polizei SV als Topverein schlicht zu viele Treffer kassiert. „Das ist ein Reifeprozess. Wir kriegen viele Tore nach Standardsituationen, etwa zwei Tore nach Ecken gegen Wickrathhahn. Hier müssen wir gieriger werden, mehr Verantwortung übernehmen“, sagt Kuralay. Doch auch in der Offensive „verballere“ die Mannschaft noch zu viele Möglichkeiten, 35 Tore sind auch eher durchschnittlich.
Aus der aufgelösten Bezirksliga-Truppe des SV Lürrip ist Saher Kalaf hergewechselt. Und nach nur einem halben Jahr und gesundheitlich bedingt nur einem Einsatz ist der PSV-Topstürmer der Vorsaison, Justin Kuhlen, zurück in Bungt. Und Albin Cekic ist noch von Wickrathhahn gekommen. Allerdings gibt es noch ein großes Lazarett: Faisal Mirzada ist an der Schulter verletzt, Kevin Michel hat ein gerissenes Kreuzband. Auch Elias El Moudene und Deniz Demiray fehlen.
Bereits seit dem 10. Januar ist der Verein in der Wintervorbereitung. „Wir sind fleißig, müssen weiter daran arbeiten, uns da oben zu etablieren“, sagt Kuralay. Durch drei klare Testspiel-Siege gegen drei B-Ligisten hat sich der PSV zuletzt Selbstvertrauen geholt. Am 8. März trifft er auf die Sportfreunde Neersbroich.