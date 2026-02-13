Was der Polizei SV Mönchengladbach noch besser machen muss

Das ist Trainer Erhan Kuralay. – Foto: Vanessa Thielen

Die Saison des Polizei SV stand unter keinem guten Stern: Viele Abgänge, ein noch mal verjüngter Kader und eine mäßige Vorbereitung, an der Trainer Erhan Kuralay aus privaten Gründen nur in Teilen mitwirken konnte. Daran gemessen hat sich der PSV gut geschlagen in der Hinrunde der Kreisliga A: Mit Platz fünf und 22 Punkten hat er sich in der erweiterten Topgruppe der Liga etabliert.

So war die Hinrunde

Der Polizei SV „ musste“ erst mit einem klassischen Fehlstart in die Saison starten, um zu seiner Form zu finden: Gegen die anderen Topteams vom Rheydter SV (0:3) und Sportfreunde Neersbroich (1:5) setzte es klare Schlappen. Es folgte ein 4:2-Sieg gegen TuS Liedberg und ein 5:1-Kantersieg gegen Rheindahlen, die Form stimmte wieder. Vier Siege folgten bis zur Winterpause, zwischendurch blieb der PSV sechs Spiele ungeschlagen. Der Tiefpunkt war das 1:6 beim VfB Korschenbroich (Kuralay: „Die erste Halbzeit war ordentlich, dann waren einige schwierige Schiedsrichter-Entscheidungen dabei“). Im letzten Spiel vor Weihnachten, dem Rückspiel beim RSV, zeigte PSV eine ansprechende Leistung und führte zur Halbzeit mit 3:1. In der zweiten Hälfte drehte Rheydt das Spiel noch zu einem 5:3-Sieg.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Hinserie angesichts der schlechten Vorbereitung und der Tatsache, dass uns acht Spieler weggebrochen sind. Und in den ersten beiden Spielen hatten wir noch nicht unseren vollen Kader“, zieht Trainer Erhan Kuralay Bilanz.