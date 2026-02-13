 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Was der Polizei SV Mönchengladbach noch besser machen muss

Mit einem verjüngten und verkleinerten Kader hatte es der Polizei SV in dieser Hinrunde schwer. Er hat aus der Saison bisher aber viel herausgeholt. Was die Mannschaft laut Trainer Erhan Kuralay gut macht und was sie noch besser machen muss.rn

Das ist Trainer Erhan Kuralay.
Das ist Trainer Erhan Kuralay.

Die Saison des Polizei SV stand unter keinem guten Stern: Viele Abgänge, ein noch mal verjüngter Kader und eine mäßige Vorbereitung, an der Trainer Erhan Kuralay aus privaten Gründen nur in Teilen mitwirken konnte. Daran gemessen hat sich der PSV gut geschlagen in der Hinrunde der Kreisliga A: Mit Platz fünf und 22 Punkten hat er sich in der erweiterten Topgruppe der Liga etabliert.

So war die Hinrunde

Der Polizei SV „ musste“ erst mit einem klassischen Fehlstart in die Saison starten, um zu seiner Form zu finden: Gegen die anderen Topteams vom Rheydter SV (0:3) und Sportfreunde Neersbroich (1:5) setzte es klare Schlappen. Es folgte ein 4:2-Sieg gegen TuS Liedberg und ein 5:1-Kantersieg gegen Rheindahlen, die Form stimmte wieder. Vier Siege folgten bis zur Winterpause, zwischendurch blieb der PSV sechs Spiele ungeschlagen. Der Tiefpunkt war das 1:6 beim VfB Korschenbroich (Kuralay: „Die erste Halbzeit war ordentlich, dann waren einige schwierige Schiedsrichter-Entscheidungen dabei“). Im letzten Spiel vor Weihnachten, dem Rückspiel beim RSV, zeigte PSV eine ansprechende Leistung und führte zur Halbzeit mit 3:1. In der zweiten Hälfte drehte Rheydt das Spiel noch zu einem 5:3-Sieg.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Hinserie angesichts der schlechten Vorbereitung und der Tatsache, dass uns acht Spieler weggebrochen sind. Und in den ersten beiden Spielen hatten wir noch nicht unseren vollen Kader“, zieht Trainer Erhan Kuralay Bilanz.

Das war gut

Leistungstechnisch wäre noch mehr drin gewesen, aber sein verjüngter Kader habe seine Anforderungen gut umgesetzt. „Ich habe gewisse Ansprüche, die Jungs müssen sich auch immer etwas einarbeiten“, räumt Kuralay ein, dass der Kader angesichts des Umbruchs etwas Zeit benötigte zu Saisonbeginn. Dieser arbeite gut und „gibt Gas“, so der Trainer. „Wir sind eine körperlich robuste Mannschaft und eklig zu bespielen. Wir spielen mit spielerischen Lösungen nach vorne“, lobt Kuralay seine Mannschaft. PSV-Urgestein Marvin Küsters mit seinen sechs Tor hebt der Coach ebenso hervor wie seinen starken Torwart Sergen Er: „Er hält uns in engen Spielen im Spiel und hat sich noch gesteigert.“

Auch das Brüder-Duo Furkan und Soner Güven in der Verteidigung habe sich in der Hinrunde positiv hervorgetan, Tahsin Kalaf, Erhan Can Kuralay und Stürmer Jason Krüer (zwölf Tore) seien die weiteren Gewinner der bisherigen Saison.

Was muss besser werden

Mit 33 Gegentore hat der Polizei SV als Topverein schlicht zu viele Treffer kassiert. „Das ist ein Reifeprozess. Wir kriegen viele Tore nach Standardsituationen, etwa zwei Tore nach Ecken gegen Wickrathhahn. Hier müssen wir gieriger werden, mehr Verantwortung übernehmen“, sagt Kuralay. Doch auch in der Offensive „verballere“ die Mannschaft noch zu viele Möglichkeiten, 35 Tore sind auch eher durchschnittlich.

So geht es weiter

Aus der aufgelösten Bezirksliga-Truppe des SV Lürrip ist Saher Kalaf hergewechselt. Und nach nur einem halben Jahr und gesundheitlich bedingt nur einem Einsatz ist der PSV-Topstürmer der Vorsaison, Justin Kuhlen, zurück in Bungt. Und Albin Cekic ist noch von Wickrathhahn gekommen. Allerdings gibt es noch ein großes Lazarett: Faisal Mirzada ist an der Schulter verletzt, Kevin Michel hat ein gerissenes Kreuzband. Auch Elias El Moudene und Deniz Demiray fehlen.

Bereits seit dem 10. Januar ist der Verein in der Wintervorbereitung. „Wir sind fleißig, müssen weiter daran arbeiten, uns da oben zu etablieren“, sagt Kuralay. Durch drei klare Testspiel-Siege gegen drei B-Ligisten hat sich der PSV zuletzt Selbstvertrauen geholt. Am 8. März trifft er auf die Sportfreunde Neersbroich.