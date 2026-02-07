Was der 1. FC Kleve jetzt unbedingt besser machen muss

Der Blick auf die Tabelle der Oberliga zeigt schonungslos, wie tief der 1. FC Kleve im Abstiegskampf steckt. Mit nur 19 Punkten steht das Team auf Rang 17 – einzig der SV Biemenhorst liegt noch dahinter. Ausgerechnet jetzt wartet das brisante Kellerduell gegen die DJK Union Adler Frintrop, in dem die Klever am Sonntag ab 15 Uhr in Essen dringend punkten müssen. Doch was passiert, wenn auch diese Chance ungenutzt bleibt?
Denn auch am vergangenen Sonntag bot sich den Klevern schon die Möglichkeit, den Abstiegsrang zu verlassen. Doch die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar blieb im Duell mit der Holzheimer SG weit hinter den Erwartungen zurück und unterlag am heimischen Bresserberg mit 0:1. Dabei war die Partie ein sogenanntes „Sechs-Punkte-Spiel“, denn auch die SG muss um den Klassenverbleib bangen. „Das war nichts. Der Gegner hat noch nicht mal unverdient gewonnen“, sagte der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes nach der Begegnung.
Auch Umut Akpinar war enttäuscht. „Nur in der ersten Viertelstunde haben wir ordentlich gespielt. Es war ein richtig zähes Spiel, in das wir zu wenig investiert haben. Wir haben überhaupt keinen Zugriff auf die Partie bekommen“, so der Coach.
Lediglich die Abwehrreihe stand einigermaßen sicher. Das Mittelfeld sowie die Offensive fanden gegen die Holzheimer SG überhaupt nicht statt. Kein einziges Mal wurde der gegnerische Torwart ernsthaft geprüft.
Am Sonntag bei der DJK Adler Frintrop muss der 1. FC Kleve zulegen. „Da müssen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen und deutlich besser agieren“, sagt Mewes. Akpinar ergänzt: „In Frintrop müssen wir die Intensität hochhalten und ein ganz anderes Zweikampfverhalten zeigen. Wir wissen, dass uns dort eine anspruchsvolle Aufgabe erwartet. Das wird eine kernige Angelegenheit.“
Hinzu kommt, dass der Gegner, der einen Punkt mehr auf dem Konto hat, sich momentan in einer guten Verfassung präsentiert. Nach dem 3:0-Erfolg gegen Blau-Weiß Dingden gab es am vergangenen Sonntag nochmals mächtig Rückenwind. Im prestigeträchtigen Essener Stadtderby gegen Aufstiegsaspirant SpVg Schonnebeck kassierte die DJK erst in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand.
Umut Akpinar wird in Essen wieder auf seinen kompletten Kader zurückgreifen können. Auch Stammkeeper Ahmet Taner, der gegen die Holzheimer SG krankheitsbedingt fehlte, ist wieder mit dabei. Neuzugang Dominik Burghard ist ebenfalls mit von der Partie.
Sicher ist, dass der 1. FC Kleve am Sonntag in der Offensive deutlich zulegen muss. Magere 18 Treffer hat die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf erst erzielt. Alle anderen Oberliga-Teams haben mehr Treffer zu Buche stehen. Wer in Essen im Sturm auflaufen wird, lässt Umut Akpinar offen. Gegen Holzheim kamen Henry Heynen, Dario Gerling, Diwan Duyar und Ole Kock zum Zuge. Alle blieben blass und versprühten keinen Funken an Torgefahr. Keiner konnte sich aufdrängen und sich für einen Platz in der Startformation empfehlen
Derweil setzt Georg Mewes seine Kaderplanungen unbeirrt fort. So sicherte er sich nun für die kommende Saison die Dienste von Emil Oerding, der momentan noch in der vereinseigenen U 19 für Furore sorgt. Der junge Mann, der über Arminia Kapellen und den MSV Duisburg zum 1. FC Kleve kam, erzielte in zehn Partien zwölf Tore für die Klever Nachwuchsmannschaft, die in der Grenzlandliga den zweiten Tabellenplatz belegt.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: