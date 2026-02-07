Was der 1. FC Kleve jetzt unbedingt besser machen muss

Sicher ist, dass der 1. FC Kleve am Sonntag in der Offensive deutlich zulegen muss. Magere 18 Treffer hat die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf erst erzielt. Alle anderen Oberliga-Teams haben mehr Treffer zu Buche stehen. Wer in Essen im Sturm auflaufen wird, lässt Umut Akpinar offen. Gegen Holzheim kamen Henry Heynen, Dario Gerling, Diwan Duyar und Ole Kock zum Zuge. Alle blieben blass und versprühten keinen Funken an Torgefahr. Keiner konnte sich aufdrängen und sich für einen Platz in der Startformation empfehlen

Derweil setzt Georg Mewes seine Kaderplanungen unbeirrt fort. So sicherte er sich nun für die kommende Saison die Dienste von Emil Oerding, der momentan noch in der vereinseigenen U 19 für Furore sorgt. Der junge Mann, der über Arminia Kapellen und den MSV Duisburg zum 1. FC Kleve kam, erzielte in zehn Partien zwölf Tore für die Klever Nachwuchsmannschaft, die in der Grenzlandliga den zweiten Tabellenplatz belegt.

