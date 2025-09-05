Was der 1. FC Kleve gegen den VfB Hilden besser machen muss

Die ärgerliche, weil durchaus vermeidbare Niederlage beim 1. FC Monheim hatte für Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve, wenigstens eine positive Seite. Die durfte der Coach nach dem 0:3 allerdings erst zur Kenntnis nehmen, als die Dinge auf dem Rasen bereits entschieden waren. „Die Mannschaft war nach der Partie tief enttäuscht und hat sich sehr über diese Niederlage geärgert. Diese Reaktion fand ich sehr positiv“, sagt Akpinar vor dem Heimspiel gegen den VfB Hilden, das bereits am Freitag um 20 Uhr in der Eroglu-Arena angepfiffen wird.

Kapitän Fabio Forster bezeichnete die Niederlage als „unfassbar ärgerlich“, weil der 1. FC Kleve nach Nachlässigkeiten zwei Gegentore kassiert habe, die das Spiel entschieden hätten. „Das hat nichts mit Qualität zu tun. Sondern da geht es einfach darum, ob ich wach bin, ob ich da bin“, sagt Forster. Die Mannschaft war esnicht in entscheidenden Phasen der Partie, was bestraft wurde.

Umut Akpinar und sein Trainerteam gingen bei der Nachbetrachtung der Partie auch nicht allzu sehr ins Detail. Anlass zu einer Videoanalyse am Dienstag sahen sie jedenfalls nicht. „Denn es waren ja keine taktischen Dinge, die wir falsch gemacht haben“, so Akpinar. Vielmehr fehlten grundlegende Elemente des Spiels. „Wir haben viel zu blauäugig und naiv gespielt“, sagt der Klever Coach.

Dürftiger Start für Hilden

Ähnliche Schlafmützigkeiten wird sich der 1. FC Kleve, der mit vier Punkten auf Platz 13 steht, am Freitagabend im Flutlicht-Spiel gegen den VfB Hilden nicht erlauben können. Der Gegner hat zwar erst einen Zähler geholt und ist Drittletzter. „Doch wir lassen uns davon nicht blenden. Hilden hat eine Mannschaft mit viel Qualität und wird am Ende im oberen Tabellendrittel landen. Davon bin ich überzeugt. Wir wollen und müssen es deshalb viel besser machen als in Monheim, wenn wir auch unser zweites Heimspiel gewinnen wollen“, so Akpinar.

Das Ziel wird nur zu erreichen sein, wenn der 1. FC Kleve an die Leistung anknüpft, die er beim 2:1 gegen die DJK Adler Frintrop gezeigt hat. Da warf auch ein 0:1-Rückstand nach nur 40 Sekunden das Team nicht aus der Bahn. „Wir haben gegen Frintrop in Ballbesitz sehr viel Ruhe gehabt. In Monheim wollten wir es dagegen nach dem 0:1 schnell umbiegen. Deshalb fehlte die Struktur in unserem Spiel“, sagt Akpinar.

Weiteres Manko war, dass von den Akteuren, die eingewechselt wurden, keinerlei Impulse ausgingen. Deshalb ist der Trainer froh, dass er gegen den VfB Hilden mit großer Wahrscheinlichkeit für die Offensive eine wichtige Alternative haben wird. Stürmer Ole Kook steht nach einer Leistenverletzung vor dem Comeback. „Es ist gut möglich, dass er in den Kader rutschen wird“, sagt Akpinar. Daniel Lee (Haarriss) und Juliano Ismanovski (Leistenverletzung) fehlen weiter.