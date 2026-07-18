Was den neuen Orsoy-Trainer besonders macht

Mit einem neuen, in Orsoy und Umgebung bestens bekannten Trainer und einem komplett neu aufgestellten Kader will der SV Orsoy den sportlichen Neuanfang in der Kreisliga C wagen. An der Seitenlinie steht mit Ronald Dolman fortan ein Rückkehrer. Der 47-jährige Niederländer bringt nicht nur reichlich Erfahrung als Trainer, sondern auch eine bemerkenswerte Vergangenheit als Fußballer mit zum SV Orsoy.
Dolman, der seit 2005 in Deutschland lebt und seit 2024 als psychologischer Berater tätig ist, wurde in der Jugend von PSV Eindhoven ausgebildet und spielte später auch für die zweite Mannschaft des langjährigen niederländischen Erstligisten NAC Breda. Eine Karriere im Profifußball blieb ihm dennoch verwehrt. „Ich bin damals zur Armee gegangen und war in einer Spezialeinheit. Dadurch konnte ich den Fußball nicht weiter auf diesem Niveau verfolgen“, erläutert der neue SVO-Coach.
Mit seiner Frau zog es ihn vor über 20 Jahren an den Niederrhein. Zum SVO fand er schließlich durch einen Nachbarsjungen, der damals dort spielte und ihn überredete, vorbeizukommen. Es folgten erfolgreiche Jahre als Jugendtrainer. Mit der C- und B-Jugend der Grün-Weißen feierte er Meisterschaften, später betreute er auch die A-Junioren und die zweite Mannschaft. Zuletzt stand Dolman bei der AII-Jugend des SV Budberg an der Seitenlinie und war zuvor in Millingen, Rheinberg und Homberg tätig gewesen.
Als sich mit Marlon Köster der neue Fußball-Abteilungsleiter des SV Orsoy meldete, musste Dolman nicht lange überlegen. „Er ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, zurückzukommen. Ich habe ein Herz für Orsoy. Deshalb war die Entscheidung schnell getroffen.“
Auf den früheren Semi-Profi wartet allerdings keine leichte Aufgabe. Nach mehreren schwierigen Jahren ist der Klub ganz unten in der Kreisliga C angekommen und startet mit rund 30 Spielern den nächsten Neuaufbau. Der Übungsleiter beschreibt sich selbst als zielorientierten Menschen. Er möchte am Gildenkamp „endlich“ etwas Nachhaltiges entwickeln.
Eine Vision, die in der Vergangenheit bereits mehrere seiner Vorgänger verfolgten. Doch immer wieder scheiterten die Anläufe an mangelnder Konstanz, personellen Problemen oder fehlender Einstellung. Das weiß auch Dolman. Er bemerkt: „Die neue Mannschaft muss sich erst finden. Das braucht Zeit.“
Einen ersten Dämpfer gab es bereits vor dem Pflichtspielstart. Aufgrund zahlreicher Verletzungen, Urlauber und kurzfristiger Absagen konnte der SV Orsoy bei den Rheinberger Stadtmeisterschaften keine spielfähige Mannschaft stellen. „Das war ein Schlag ins Gesicht. Wir waren voller Elan und wollten uns dort ordentlich präsentieren. Leider hatten wir einfach Pech“, sagt Dolman. Immerhin blieb dem Verein dadurch ein mögliches sportliches Debakel erspart.
Den Optimismus verliert der Niederländer deshalb aber nicht. Zunächst gehe es darum, aus vielen neuen Gesichtern eine funktionierende Einheit zu formen und klare Abläufe zu entwickeln. Dolman gilt als Verfechter des klassischen 4-4-2-Systems, das er seiner Mannschaft bereits in der Sommervorbereitung Schritt für Schritt vermitteln möchte.
Auch die sportlichen Ziele formuliert der 47-Jährige unmissverständlich: „Wir wollen so schnell wie möglich aus der Kreisliga C heraus. Langfristig gehört eine erste Mannschaft mindestens in die Kreisliga B, besser noch in die Kreisliga A.“ Bis dahin sei jedoch Geduld gefragt. „Dafür müssen wir jetzt erst einmal die Grundlagen schaffen und als Team zusammenwachsen.“