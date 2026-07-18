Was den neuen Orsoy-Trainer besonders macht

Mit seiner Frau zog es ihn vor über 20 Jahren an den Niederrhein. Zum SVO fand er schließlich durch einen Nachbarsjungen, der damals dort spielte und ihn überredete, vorbeizukommen. Es folgten erfolgreiche Jahre als Jugendtrainer. Mit der C- und B-Jugend der Grün-Weißen feierte er Meisterschaften, später betreute er auch die A-Junioren und die zweite Mannschaft. Zuletzt stand Dolman bei der AII-Jugend des SV Budberg an der Seitenlinie und war zuvor in Millingen, Rheinberg und Homberg tätig gewesen.

Als sich mit Marlon Köster der neue Fußball-Abteilungsleiter des SV Orsoy meldete, musste Dolman nicht lange überlegen. „Er ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, zurückzukommen. Ich habe ein Herz für Orsoy. Deshalb war die Entscheidung schnell getroffen.“

Auf den früheren Semi-Profi wartet allerdings keine leichte Aufgabe. Nach mehreren schwierigen Jahren ist der Klub ganz unten in der Kreisliga C angekommen und startet mit rund 30 Spielern den nächsten Neuaufbau. Der Übungsleiter beschreibt sich selbst als zielorientierten Menschen. Er möchte am Gildenkamp „endlich“ etwas Nachhaltiges entwickeln.

Eine Vision, die in der Vergangenheit bereits mehrere seiner Vorgänger verfolgten. Doch immer wieder scheiterten die Anläufe an mangelnder Konstanz, personellen Problemen oder fehlender Einstellung. Das weiß auch Dolman. Er bemerkt: „Die neue Mannschaft muss sich erst finden. Das braucht Zeit.“