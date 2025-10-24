Was den KFC Uerdingen beim VfB Hilden erwartet

Er wisse um die Stärken der Hildener. Auf Mittelfeldmann Lukas Lier etwa müsse man aufpassen. Auch wenn er in dieser Saison noch kein eigenes Tor erzielt hat, so weiß er doch auch, seine Mitspieler immer wieder in Szene zu setzen. Zum Beispiel Mohamed Cisse. Der Stürmer erzielte bereits sechs Tore in dieser Saison. Zwischen Stöhr und Cisse kommt es am Samstag dann zu einem Wiedersehen. In der vergangenen Saison waren beide beim ETB Schwarz-Weiß Essen unter Vertrag.

Apropos Wiedersehen: Auf Hildener Seite gibt es zwei Spieler mit KFC-Vergangenheit. Verteidiger Phil Zimmermann absolvierte in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 insgesamt 20 Oberligaspiele für die Blau-Roten. Zur gleichen Zeit war auch Stürmer Pascal Weber in Uerdingen aktiv, bevor er zum VfB zurückkehrte. Er erzielte insgesamt zehn Treffer für den KFC. „Ich freue mich auf jeden Fall, das wird ein besonderes Spiel“, sagt der 35-Jährige, auch wenn er fast niemanden mehr kenne.