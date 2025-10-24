Was den KFC Uerdingen beim VfB Hilden erwartet

Es ist bereits die zweite Englische Woche in Folge für den KFC Uerdingen. Nachdem in der vergangenen Woche das Pokalspiel gegen den MSV Duisburg auf dem Plan stand, hat das Team von Trainer Julian Stöhr in dieser Woche einen kurzfristig angesetzten Test beim Landesligisten Victoria Mennrath aus Mönchengladbach deutlich mit 6:1 gewonnen. Sorgen, dass es seinen Spielern zu viel Belastung ist, hat der Trainer allerdings keine.
Das liegt auch daran, dass in Mennrath vornehmlich Spieler zum Einsatz kamen, die in den vergangenen drei Spielen des KFC in Liga und Pokal lediglich Ersatzspieler waren und maximal Kurzeinsätze verzeichnen konnten. Von einer „zweiten Garnitur“ will Stöhr allerdings nicht sprechen. „Die, die zuletzt etwas hinten dran waren, haben sich in dieser Partie alle aufgedrängt und eine gute Leistung gezeigt“, betont Stöhr. Und auch wenn andere Spieler momentan vielleicht hier und da etwas die Nase vorn hätten, so müsse niemand Angst haben, hinten rüberzufallen. Stattdessen dürften sich alle berechtigte Hoffnungen auf Einsätze in der ersten Elf machen.
Vielleicht auch schon am Samstag, wenn um 15 Uhr das Spiel beim VfB Hilden angepfiffen wird. Mit Blick auf dieses Oberligaspiel war der Test am Dienstag möglicherweise doppelt hilfreich. Neben dem getankten Selbstvertrauen für die Spieler konnte so eine Einheit auf einem Kunstrasenplatz absolviert werden. Denn der VfB Hilden wird das Spiel auf seiner eigenen Anlage an der Hoffeldstraße austragen. In der Vergangenheit war man bei Sicherheitsspielen, zu welchem die Polizei auch dieses Spiel erklärt hatte, an den Bandsbusch ausgewichen. In diesem Jahr geht das Spiel aber auf der eigenen Anlage über die Bühne.
Einen Umzug an den Bandsbusch haben die Verantwortlichen des VfB verhindern wollen, und nehmen dafür auch Einschränkungen in Kauf. So ist die maximale Kapazität am Samstag begrenzt. „Es gibt 400 Tickets für Fans des KFC Uerdingen und 600 Tickets für Fans des VfB 03 Hilden. Danach melden wir ausverkauft“, heißt es auf der Website des VfB. Da eine strikte Fantrennung eingehalten wird, ist für die Fans des KFC ein separater Eingang vorgesehen. „Fans des KFC Uerdingen kommen über die Hagdornstraße in den Gästebereich. Der Zutritt mit Fankleidung des KFC Uerdingen wird über den Heimbereich nicht möglich sein“, heißt es vom VfB weiter. Die Verantwortlichen weisen außerdem darauf hin, dass das Parken im Umfeld des Sportplatzes äußerst schwierig ist und auf Parkhäuser in der Innenstadt ausgewichen werden soll.
KFC-Trainer Julian Stöhr hat positive Erinnerungen an den Hildener Sportplatz und den VfB. „Ich habe erst einmal dort gespielt, das Spiel haben wir letzte Saison mit dem ETB aber gewonnen“, sagt er im Vorfeld des Spiels. Andere Trainer der Liga, so berichtet Stöhr, sprechen von Hilden als „einem der unangenehmsten Auswärtsspiele“. Das liege zum einen an dem engen Kunstrasenplatz, zum anderen aber auch an dem spielstarken VfB. „Hilden ist seit Jahren immer oben mit dabei“, berichtet Stöhr.
Er wisse um die Stärken der Hildener. Auf Mittelfeldmann Lukas Lier etwa müsse man aufpassen. Auch wenn er in dieser Saison noch kein eigenes Tor erzielt hat, so weiß er doch auch, seine Mitspieler immer wieder in Szene zu setzen. Zum Beispiel Mohamed Cisse. Der Stürmer erzielte bereits sechs Tore in dieser Saison. Zwischen Stöhr und Cisse kommt es am Samstag dann zu einem Wiedersehen. In der vergangenen Saison waren beide beim ETB Schwarz-Weiß Essen unter Vertrag.
Apropos Wiedersehen: Auf Hildener Seite gibt es zwei Spieler mit KFC-Vergangenheit. Verteidiger Phil Zimmermann absolvierte in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 insgesamt 20 Oberligaspiele für die Blau-Roten. Zur gleichen Zeit war auch Stürmer Pascal Weber in Uerdingen aktiv, bevor er zum VfB zurückkehrte. Er erzielte insgesamt zehn Treffer für den KFC. „Ich freue mich auf jeden Fall, das wird ein besonderes Spiel“, sagt der 35-Jährige, auch wenn er fast niemanden mehr kenne.