Was dem 1. FC Kleve Hoffnung macht

Die Enttäuschung war am Sonntag bei Verantwortlichen und Spielern groß. Doch die Zuversicht ist trotz der Rückschläge in den beiden Sechs-Punkte-Spielen geblieben, die Mission Klassenerhalt erneut erfüllen zu können, auch wenn es vielleicht noch ein wenig schwerer wird als in den Jahren zuvor.

Der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes brachte es in der ihm eigenen Art auf den Punkt. „Wir liegen mit der Fresse jetzt so richtig im Dreck. Doch wir werden uns den Mund abputzen und wieder aufstehen. Wir steigen nicht ab“, sagt Mewes, der seinen Vertrag unlängst verlängert hat. Auch Abwehrchef Philipp Divis lässt den Kopf nicht hängen. „Ich glaube weiter daran, dass wir in der Klasse bleiben.“

Das mag sich schwer nach Durchhalteparolen eines Teams anhören, das nach zwei Niederlagen, die unnötig wie ein Kropf waren, mit 19 Punkten auf dem vorletzten Platz steht. Der Kapitän sieht es anders. „Ich bin weiter optimistisch“, so Fabio Forster. Und warum? „Weil wir noch nicht am Maximum spielen. Wenn wir das erreichen, dann werden wir in der Liga bleiben“, sagt Forster.

Luca Thuyl und Dominik Burghard zwei wichtige Verstärkungen

Was er damit auch sagt: Es liegt an der Mannschaft selbst, die Dinge auf den Weg zu bringen. Sie hat gegen Ende der Hinrunde mit einer Serie von fünf Spielen ohne Niederlage gezeigt, dass sie Oberliga kann. Und sie hat seitdem zwei bemerkenswerte personelle Alternativen mehr. Rückkehrer Luca Thuyl und Last-Minute-Verpflichtung Dominik Burghard deuteten bei der Niederlage in Frintrop an, dass sie wichtige Rollen einnehmen können bei der Aufholjagd Richtung rettendes Ufer.

Burghard ist als Allrounder für die Defensive die Alternative, die gefehlt hat in der Hinserie. Da hat es stets richtig ins Kontor geschlagen, wenn ein Stammspieler der Abteilung Torverhinderung fehlte. Welchen Wert Thuyl für die Mannschaft hat, wenn er in Bestform ist, hat er schon hinlänglich bewiesen. Er zeigte in Frintrop nach halbjähriger Auszeit wegen eines Auslandssemesters ansteigende Form.

Luca Thuyl benötigt jetzt Spielpraxis, die er an den närrischen Tagen sammeln kann. Der 1. FC Kleve hat kurzfristig eine Testpartie beim seit kurzem von Daniel Beine gecoachten Landesligisten SG Unterrath vereinbart. Anpfiff ist am Karnevalssamstag, 11 Uhr.

Die Offensive bleibt die große Baustelle

Luca Thuyl und Dominik Burghard könnten zwei Trümpfe im Abstiegskampf werden. Doch das alleine wird nicht reichen. Dringend nötig ist eine enorme Steigerung in der Offensive. Sie bleibt die große Baustelle des Oberligisten, der in 19 Spielen nur 20 Tore erzielt hat – die schlechteste Bilanz in der Klasse.

Umut Akpinar ist im Angriff fast wöchentlich zu Umstellungen gezwungen. Der Grund ist, dass die Form der Stürmer so stark schwankend ist, dass es für den Trainer ein Glücksspiel ist, die richtige Besetzung zu finden. Der aktuelle Stand: Ansprüche auf einen Stammplatz hat von der Leistung her zuletzt kein Stürmer angemeldet.

Mit Niklas Klein-Wiele im Angriff zurück in die Zukunft?