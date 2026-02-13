 2026-02-09T08:36:21.830Z

Was dem 1. FC Kleve Hoffnung macht

1. FC Kleve: Der Oberligist hat zum Auftakt der Rückrunde zwei Sechs-Punkte-Spiele gegen Konkurrenten im Abstiegskampf verloren. Trotzdem glauben Verantwortliche und Spieler weiter daran, dass die Mannschaft in der Liga bleibt. Dafür gibt es gute Gründe.rnrnrn

Der Klever Blick bleibt oben.
Der Klever Blick bleibt oben. – Foto: Hubert Wilschrey

Fabio Forster ist dafür bekannt, dass er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält. Der Kapitän gibt beim 1. FC Kleve nicht nur auf dem Rasen den Ton an, weil er das Spiel des Oberligisten lautstark ordnet. Der 34-Jährige, der den 1. FC Kleve am Saisonende verlässt und zum Landesligisten 1. FC Lintfort wechselt, ist auch neben dem Platz ein Mann klarer Worte.

Das war auch am Sonntag nach dem 2:3 bei der DJK Adler Union Frintrop so. „Wir haben verdient verloren, weil uns zu viele Fehler unterlaufen sind und wir im Angriff zu drucklos gespielt haben“, sagte Forster nach der wichtigen Partie, in der er und einige seiner Mitspieler nicht zur normalen Form gefunden hatten. Die Folge war ein 0:3-Rückstand, nach dem es nur noch zu Ergebniskosmetik reichte. „Wir haben wenigstens Moral bewiesen“, so Forster. „Das ist aber auch das Mindeste in unserer Situation.“

Die Situation: Der 1. FC Kleve hat zum wiederholten Male in dieser Saison die Chance nicht genutzt, seine Lage im Kampf um den Klassenerhalt entscheidend zu verbessern. Wenigstens vier Punkte hatte sich Trainer Umut Akpinar aus den beiden ersten Partien der Rückrunde gegen die Holzheimer SG (0:1) und die DJK Frintrop, die zu den Konkurrenten im Abstiegskampf zählen, erhofft. Dass der Vorletzte in den Duellen gegen die Neulinge leer ausgegangen ist, hat, so Akpinar, „sehr weh getan“.

Georg Mewes: „Wir werden uns den Mund abputzen und wieder aufstehen“

Die Enttäuschung war am Sonntag bei Verantwortlichen und Spielern groß. Doch die Zuversicht ist trotz der Rückschläge in den beiden Sechs-Punkte-Spielen geblieben, die Mission Klassenerhalt erneut erfüllen zu können, auch wenn es vielleicht noch ein wenig schwerer wird als in den Jahren zuvor.

Der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes brachte es in der ihm eigenen Art auf den Punkt. „Wir liegen mit der Fresse jetzt so richtig im Dreck. Doch wir werden uns den Mund abputzen und wieder aufstehen. Wir steigen nicht ab“, sagt Mewes, der seinen Vertrag unlängst verlängert hat. Auch Abwehrchef Philipp Divis lässt den Kopf nicht hängen. „Ich glaube weiter daran, dass wir in der Klasse bleiben.“

Das mag sich schwer nach Durchhalteparolen eines Teams anhören, das nach zwei Niederlagen, die unnötig wie ein Kropf waren, mit 19 Punkten auf dem vorletzten Platz steht. Der Kapitän sieht es anders. „Ich bin weiter optimistisch“, so Fabio Forster. Und warum? „Weil wir noch nicht am Maximum spielen. Wenn wir das erreichen, dann werden wir in der Liga bleiben“, sagt Forster.

Luca Thuyl und Dominik Burghard zwei wichtige Verstärkungen

Was er damit auch sagt: Es liegt an der Mannschaft selbst, die Dinge auf den Weg zu bringen. Sie hat gegen Ende der Hinrunde mit einer Serie von fünf Spielen ohne Niederlage gezeigt, dass sie Oberliga kann. Und sie hat seitdem zwei bemerkenswerte personelle Alternativen mehr. Rückkehrer Luca Thuyl und Last-Minute-Verpflichtung Dominik Burghard deuteten bei der Niederlage in Frintrop an, dass sie wichtige Rollen einnehmen können bei der Aufholjagd Richtung rettendes Ufer.

Burghard ist als Allrounder für die Defensive die Alternative, die gefehlt hat in der Hinserie. Da hat es stets richtig ins Kontor geschlagen, wenn ein Stammspieler der Abteilung Torverhinderung fehlte. Welchen Wert Thuyl für die Mannschaft hat, wenn er in Bestform ist, hat er schon hinlänglich bewiesen. Er zeigte in Frintrop nach halbjähriger Auszeit wegen eines Auslandssemesters ansteigende Form.

Luca Thuyl benötigt jetzt Spielpraxis, die er an den närrischen Tagen sammeln kann. Der 1. FC Kleve hat kurzfristig eine Testpartie beim seit kurzem von Daniel Beine gecoachten Landesligisten SG Unterrath vereinbart. Anpfiff ist am Karnevalssamstag, 11 Uhr.

Die Offensive bleibt die große Baustelle

Luca Thuyl und Dominik Burghard könnten zwei Trümpfe im Abstiegskampf werden. Doch das alleine wird nicht reichen. Dringend nötig ist eine enorme Steigerung in der Offensive. Sie bleibt die große Baustelle des Oberligisten, der in 19 Spielen nur 20 Tore erzielt hat – die schlechteste Bilanz in der Klasse.

Umut Akpinar ist im Angriff fast wöchentlich zu Umstellungen gezwungen. Der Grund ist, dass die Form der Stürmer so stark schwankend ist, dass es für den Trainer ein Glücksspiel ist, die richtige Besetzung zu finden. Der aktuelle Stand: Ansprüche auf einen Stammplatz hat von der Leistung her zuletzt kein Stürmer angemeldet.

Mit Niklas Klein-Wiele im Angriff zurück in die Zukunft?

Zurück in die Zukunft könnte die Lösung heißen, auf die in Frintrop schon in der Schlussphase gesetzt wurde. Da wurde Niklas Klein-Wiele aus dem defensiven Mittelfeld in den Angriff beordert, was gleich Wirkung zeigte. Denn der Routinier tat das, was die anderen Stürmer nicht taten. Er gewann Zweikämpfe, strahlte Torgefahr aus und setzte seine Nebenleute klug ein.

Diese Karte hat Akpinar in der vergangenen Saison schon einmal gespielt. Da lief es in der Hinrunde vorne erst besser, als Klein-Wiele und Thuyl zentral in der Offensive aufliefen. Jetzt kann der Coach wieder auf diese Variante setzen, weil er mehr Alternativen im defensiven Bereich hat. Es gibt also gute Gründe, zu hoffen, dass der 1. FC Kleve im Abstiegskampf noch rechtzeitig das vom Kapitän geforderte Maximum erreicht.