Was das 1:6 von Borussia Veen in Emmerich wirklich offenlegt

Borussia Veen ist mit einer herben Niederlage in die Saison der Bezirksliga gestartet. Gegen den Aufsteiger VfB Rheingold Emmerich hagelte es eine 1:6 (0:0)-Schlappe. Dabei hätte das Spiel ganz anders ausgehen können.
Obwohl die Veener auf einige Spieler verzichten mussten, war die Stimmung vor dem Bezirksliga-Auftakt dennoch positiv. Trotz der Niederlage gegen den Aufsteiger aus Emmerich weiß Trainer Alexander Wisniewski, woran gearbeitet werden muss: „Emmerich hat in den ersten Minuten gut Gas gegeben. Diese Phase haben wir überstanden. Wir hatten dann drei Situationen, in denen wir das Ding über die Linie drücken müssen. Wir sind immer wieder am Torwart gescheitert und haben verpasst, das 1:0 zu machen.“
Mit einem 0:0 ging es dann in die Pause. Ramadan Sherifi begann in der 58. Minute den Torreigen für die Emmericher Gastgeber. Nur zwei Minuten später traf er erneut (60.). Wieder nur zwei Minuten später erzielte Marvin Müller das 3:0 für den Aufsteiger – fünf Minuten, die den „Krähen“ das Genick brachen. „Alle drei Tore waren individuelle Fehler von uns. Beim ersten Tor drehen wir uns in den Gegner, beim zweiten verursachen wir ohne Not einen Eckball“, sagte Wisniewski.
Nach dem schnellen Dreierpack der Emmericher ließen die Gäste weitere Chancen liegen und verpassten den Anschluss. „Nach dem 1:0 mussten wir noch mehr das Spiel machen. Wir hatten sogar noch Chancen, um zu verkürzen, aber haben es einfach nicht hingekriegt, dem Gegner mit einem Tor in der Phase wehzutun“, sagte Veens Coach.
Das 4:0 von Abeeblahi Oluwadamilare Alaka entschied die Partie endgültig (80.). Anschließend schraubten Danny Stein (81.) und Ramadan Sherifi mit seinem dritten Treffer (85.) das Ergebnis noch in die Höhe. Marvin Szentulat erzielte kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer für die Gäste aus Veen.
„Wir müssen das Spiel schnell abhaken und unsere Lehren daraus ziehen. Wir wissen, woran wir zu arbeiten haben, vor allem an der Abschlussqualität. Wir haben Dienstag noch einen Test gegen Lüttingen, danach werden wir die Trainingstage nutzen. Es existiert eine gute Spielanlage. Wir haben Ausfälle, die nicht so leicht zu ersetzen sind, aber wir haben unsere Chancen“, so Wisniewski.