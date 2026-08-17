Was das 1:6 von Borussia Veen in Emmerich wirklich offenlegt

Obwohl die Veener auf einige Spieler verzichten mussten, war die Stimmung vor dem Bezirksliga-Auftakt dennoch positiv. Trotz der Niederlage gegen den Aufsteiger aus Emmerich weiß Trainer Alexander Wisniewski, woran gearbeitet werden muss: „Emmerich hat in den ersten Minuten gut Gas gegeben. Diese Phase haben wir überstanden. Wir hatten dann drei Situationen, in denen wir das Ding über die Linie drücken müssen. Wir sind immer wieder am Torwart gescheitert und haben verpasst, das 1:0 zu machen.“