Was das 0:3 von Viktoria Goch beim SV Scherpenberg offenbart

Die Ergebniskrise von Viktoria Goch geht weiter. In der Landesliga, Gruppe 2, kassierte das Team eine 0:3 (0:1)-Niederlage beim SV Scherpenberg. Seit nun zehn Spielen wartet der Aufsteiger auf einen Sieg. Das ist die schlechte Nachricht. Es gibt aber auch eine gute: Von Traurigkeit war bei Trainer Kevin Wolze nämlich nicht viel zu spüren – ganz im Gegenteil.
„Meine Mannschaft hat ein gutes Spiel abgeliefert und in kämpferischer Hinsicht alles gegeben“, sagte Wolze. Ein Manko war aber bei seiner Mannschaft wieder einmal nicht zu übersehen. Die eklatante Schwäche im Abschluss verhinderte ein besseres Abschneiden.
„Im letzten Drittel hatte der Gegner eine ganz andere Qualität. Aber auch die Standards haben immer wieder für brenzlige Situationen in unserem Strafraum gesorgt“, sagte Wolze. Der SV Scherpenberg revanchierte sich in der Partie für die im Hinspiel kassierte 0:5-Niederlage und wahrte jetzt durch den eigenen 3:0-Erfolg die Chancen auf den Sprung in die Oberliga Niederrhein.
Zwei Umstellungen nahm Kevin Wolze vor der Partie im Team von Viktoria Goch vor. Die Position des gesperrten Kapitäns Luca Plum, der beim 3:3 gegen den FC Kray die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, nahm Ilias El Moumen ein. Als Außenverteidiger lief Niklas Zaß für den erkrankten Marvin Hitzek auf.
Aber der Gocher Auftritt konnte sich durchaus sehen lassen. Etliche gute Möglichkeiten gab es, doch Marius Alt, El Moumen, Luca Palla und Levon Kürkciyan ließen diese alle ungenutzt. Weitaus effektiver agierte der SV Scherpenberg, der in der 20. Minute durch Folarin Williams in Führung ging.
Auch nach der Pause agierte Viktoria Goch druckvoller. Aber wieder einmal offenbarte die Mannschaft ihre bekannte Abschlussschwäche. Weder Kürkciyan noch Elias Koenen nutzten ihre guten Torchancen. Und als dann Gabriel Derix mit einem sehenswerten Tor für das 2:0 des SVS gesorgt hatte (68.) war die Vorentscheidung gefallen. Kurz vor Schluss stellte der Gastgeber den Endstand durch den Treffer von Nick Redam her (89.).
„Wir waren sicherlich nicht schlechter, doch an unserer Abschlussschwäche müssen wir unbedingt arbeiten“, sagte Kevin Wolze nach dem Abpfiff.
Für den Trainer und sein Team geht es schon am kommenden Freitag weiter. Um 20 Uhr steht im heimischen Hubert-Houben-Stadion wieder ein Flutlichtspiel an. Dann ist die DJK SF Katernberg zu Gast.
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