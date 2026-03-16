Was das 0:3 von Viktoria Goch beim SV Scherpenberg offenbart

Viktoria Goch ist im Abschluss nicht effektiv. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die Ergebniskrise von Viktoria Goch geht weiter. In der Landesliga, Gruppe 2, kassierte das Team eine 0:3 (0:1)-Niederlage beim SV Scherpenberg. Seit nun zehn Spielen wartet der Aufsteiger auf einen Sieg. Das ist die schlechte Nachricht. Es gibt aber auch eine gute: Von Traurigkeit war bei Trainer Kevin Wolze nämlich nicht viel zu spüren – ganz im Gegenteil.