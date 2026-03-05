»Was dann passierte, war der pure Wahnsinn. Habe ich noch nie erlebt« Denkwürdiges Comeback: Der TSV 1880 Wasserburg macht in Unterzahl aus einem 0:2-Rückstand binnen wenigen Minuten einen 5:2-Auswärtssieg von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Gibt`s ja gar nicht: Robin Ungerath und seine Wasserburger Kollegen staunten selbst über ihr denkwürdiges Comeback in Freilassing. – Foto: Marc Marasescu

200 Zuschauer waren am Dienstagabend ins Max-Aicher-Stadion gekommen, um der Partie der Landesliga Südost zwischen dem ESV Freilassing und dem TSV 1880 Wasserburg beizuwohen. Was sie zu sehen bekamen, werden sie sicher so schnell nicht vergessen. Was war passiert?

Di., 03.03.2026, 19:00 Uhr ESV Freilassing Freilassing TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 2 5 Abpfiff

Den Auftakt nach der Winterpause hatte sich der Aufstiegskandidat aus Wasserburg zunächst ganz anders vorgestellt. In der ersten Halbzeit ging so ziemlich alles schief, was schiefgehen konnte. "Wir haben eine richtig gute Vorbereitung absolviert und waren alle optimistisch, und dann kriegen wir nach wenigen Minuten das 0:1. Das war natürlich nicht der Plan und dann kassieren wir auch noch einen unnötigen wie bitteren Platzverweis. Davon haben wir uns dann einschüchtern lassen und fangen uns prompt das 0:2. Die Halbzeitpause hatten wir dann nötig und war auch wichtig für uns", fasst Torjäger Robin Ungerath einen völlig verkorksten ersten Abschnitt zusammen.





Ein Mann weniger, 0:2 hinten - da geht`s oft nur noch um Schadensbegrenzung. Nicht so bei den Wasserburger Löwen! "Unser Coach Florian Heller hat sich selbstbewusst und voller Überzeugung vor uns hingestellt und gesagt: Auch in Unterzahl gewinnen wir dieses Spiel noch! Das hat uns richtig gepusht und wir sind mit einem ganz anderen Auftreten aus der Halbzeit rausgekommen", berichtet Ungerath von der Initialzündung während des Pausentees. Was dann folgte, darf in keinem Jahresrückblick fehlen. "Der Treffer zum 1:2 war der Brustlöser. Ja, und was dann passierte, war der pure Wahnsinn. Das habe ich noch nie erlebt. Vier Treffer binnen sechs Minuten - das war ja jubeln im Minutentakt", schmunzelt Ungerath, der selbst drei Treffer zum Mega-Comeback beisteuerte und damit schon 16 Saisontore auf dem Konto hat.