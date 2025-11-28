"Was dann passiert, ist mehr als grün hinter den Ohren"

Starker Beginn und sichtbarer Wille zur Reaktion

Der FSV 63 Luckenwalde betrat das heimische Werner-Seelenbinder-Stadion mit der klaren Zielsetzung, ein anderes Gesicht zu zeigen als beim verlorenen Heimspiel gegen Hertha BSC II. Dass die Motivation hoch war, machte Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel früh deutlich: „Die Zuschauer haben ihr Erscheinen nicht bereut. Wir haben insgesamt eine wirklich gute Reaktion auf das letzte Heimspiel gezeigt.“ Schon die ersten Minuten zeigten eine konzentriert auftretende Mannschaft, die Kontrolle über Ball und Raum übernahm und Meuselwitz kaum Luft ließ.

In dieser Phase fiel folgerichtig das 1:0 durch Tim Luis Maciejewski. Die sauber herausgespielte Führung unterstrich den Anspruch, an diesem Tag im eigenen Stadion dominieren zu wollen. Brösel lobte diesen Auftakt klar: „Wir waren die bessere Mannschaft, gehen verdient durch Tim Luis Maciejewski in Führung.“ Der FSV strahlte Ruhe und Überzeugung aus – ein wichtiges Signal nach der langen spielfreien Phase.

Ein Ausgleich, der sich nicht abzeichnete

Umso härter traf die Luckenwalder der Ausgleich kurz vor der Pause. Ausgerechnet eine Ecke leitete die Wende ein. Andy Trübenbach traf per Kopf – ein Treffer ohne große Ankündigung. „Aus dem Nichts der Ausgleich nach Ecke durch Trübenbach“, fasste Brösel die überraschende Situation zusammen. Der Treffer schmerzte, weil er weder die Spielanteile noch die Intensität des FSV widerspiegelte.

Trotz des Rückschlags ließ sich Luckenwalde nicht beirren. Körperlich und mental zeigte das Team eine geschlossene Haltung und drängte nach der Halbzeitpause weiter nach vorn.

Druckphase, Überzahl und die späte Belohnung

In der zweiten Hälfte nahm Luckenwalde das Heft endgültig in die Hand. Angriff um Angriff rollte in Richtung Meuselwitzer Strafraum, die Gastgeber erhöhten Tempo und Intensität mit jeder Minute. Nach der Gelb-Roten Karte für René Eckardt in der 80. Minute wuchs der Druck weiter. Brösel beschrieb diese Phase eindrücklich: „In Hälfte zwei drücken wir auf den Sieg.“

Schließlich war es eine starke Einzelaktion von Fritz Schröder, die die Gastgeber jubeln ließ. Der eingewechselte Spieler holte in der 90. Minute einen Foulelfmeter heraus. Fabio Schneider übernahm Verantwortung und verwandelte sicher – die hochverdiente 2:1-Führung, die das Spiel in die erhoffte Richtung drehte.

Ein bitterer Nackenschlag in der Nachspielzeit

Doch dann folgte der Moment, der den gesamten Abend überschattete. Luckenwalde verlor die Ordnung für einen Augenblick, agierte zu ungestüm und unerfahren – und Meuselwitz erhielt den zweiten Strafstoß des Spiels. Wieder war es Andy Trübenbach, der in der 90.+4 Minute traf und damit das 2:2 besiegelte. Der Frust war unmittelbar spürbar. „Was dann passiert, ist mehr als grün hinter den Ohren“, sagte Brösel unverblümt. Der FSV gab das Spiel in der letzten Aktion aus der Hand.

Der Sport-Geschäftsführer stellte klar: „Letztendlich müssen wir das heutige Spiel gewinnen. Dass das nicht gelungen ist liegt aber nur an uns.“ Diese selbstkritische Einschätzung spiegelt den Anspruch wider, den der Verein an sich selbst stellt.

Aufarbeitung und Blick auf das kommende Duell gegen Erfurt

Auch wenn das Ergebnis schmerzt, zeigte dieses Spiel deutlich, dass Luckenwalde wieder Stabilität, Mut und Durchschlagskraft besitzt. 24 Punkte nach 16 Spieltagen bestätigen den insgesamt positiven Trend. Doch klar ist auch: Gegen den FC Rot-Weiß Erfurt muss die Mannschaft im kommenden Heimspiel erneut ein Topniveau erreichen.

Brösel formulierte den Auftrag glasklar: „Nächste Woche kommt Erfurt. Da muss die Post wieder abgehen…“

Nach einem emotionalen, intensiven und am Ende bitteren 2:2 gegen Meuselwitz weiß der FSV 63 Luckenwalde genau, woran er anknüpfen muss – und dass er diese Herausforderung mit voller Energie angehen will.