Was Co-Trainer André Lehnen an der Arbeit mit „Chef“ Deuker schätzt

Am 30. September feierte André Lehnen einen runden Geburtstag: Er wurde 40 Jahre alt. Den Abend dieses Tages verbrachte der vierfache Familienvater aber nicht etwa im Kreise der Familie oder auch mit Freunden, sondern im Beecker Waldstadion: An dem Abend stand seine erste Einheit als neuer Co-Trainer des ebenso neuen Cheftrainers Albert Deuker beim seinerzeit mächtig taumelnden FC Wegberg-Beeck an. „Das hätte ich noch wenige Tage zuvor nicht für möglich gehalten“, bekennt der gebürtige Karkener.

Fünf Wochen sind seitdem vergangen – fünf sehr intensive Wochen. „Alberts Arbeitsethos ist extrem hoch – da kann man als Co-Trainer nicht einfach halblang machen, sondern muss voll mitziehen. Ich habe ja in der jüngeren Vergangenheit unter einigen wirklich guten Trainern hospitiert. Eine derart ausgeprägte Arbeitsmoral wie Albert hatte allerdings keiner von ihnen. Wir haben im Funktionsteam schon überlegt, im Trainerbüro ein Feldbett für ihn aufzustellen – dann kann er hier auch noch schlafen“, sagt Lehnen schmunzelnd – und nennt ein Beispiel für Deukers Akribie: „An Trainingstagen ist Albert zumeist schon um 15 Uhr in Beeck, schneidet fürs abendliche Training Videos zusammen. Der Rest des Trainerteams kommt dann so gegen 17 Uhr dazu.“ Was auch schon recht früh ist – Trainingsbeginn ist in der Regel um 19 Uhr.

Ein bloßer Hütchenaufsteller sei er deswegen nun aber keineswegs. „Die Zeiten von One-Man-Shows sind im Trainergeschäft ohnehin vorbei. Man braucht heute ein funktionierendes Team. Und da sehe ich auch meine Rolle: Ich arbeite Albert zu, kümmere mich dabei auch um die Spieler, die zuletzt nicht so viele Einsatzzeiten hatten. Ich mag es, Menschen zu verbinden – und das kann ich in dieser Funktion sehr gut“, erläutert der 40-Jährige – und nennt auch konkrete Aufgabenbereiche, die er abdeckt: „Gegneranalyse, Standards und Trainingsplanung.“ Mit Deuker diskutiere er zudem sehr viel. „Auch schon unsere Telefonate dauern oft eine Stunde. Dabei müssen wir nicht immer einer Meinung sein. Am Ende entscheidet Albert dann aber alleine – dafür ist er ja auch der Chef und trägt die Verantwortung.“

Deuker wollte ihn ausdrücklich als neuen zweiten Co-Trainer neben dem bereits seit Januar amtierenden Edin Durakovic haben. „Albert und ich haben uns einst als A-Jugendtrainer kennen- und schätzengelernt – er war beim TuS Königsdorf, ich in Beeck. Danach ist der Kontakt zwischen uns nie abgerissen, und noch im Februar dieses Jahres hatte ich einige Wochen bei ihm hospitiert“, erzählt Lehnen. Er schiebt nach: „Es gibt nicht viele Trainer, für den ich den Co machen würde – Albert ist einer davon.“

Arbeit als Team

Die Zusammenarbeit mache einfach enormen Spaß – und das schließe auch die weiteren Mitglieder des Funktionsteams bis zu den Betreuern mit ein. „Wir sind einfach ein gutes Team.“ Das allein wäre aber noch nicht so viel wert, wenn nicht auch die Mannschaft voll mitziehen würde. „Die saugt das auf, und was ich besonders bemerkenswert finde: Auch die gestandenen Spieler ziehen voll mit – inklusive Akteure wie Marc Brasnic und Kai Bösing, die Erfahrung aus dem Profibereich mitbringen.“ Deuker habe aber eben auch eine ganz klare Maxime: „Er möchte Spieler entwickeln, sie besser machen. Natürlich ist ihm klar, dass am Ende auch Ergebnisse dabei herauskommen müssen. Ich bin mir aber absolut sicher, dass sich auf Strecke der Erfolg einstellen wird. Dass er es drauf hat, hat er ja in Königsdorf eindrucksvoll über eine sehr lange Zeit bewiesen. Da führte er das Team mit bescheidenen Mitteln aus der A-Liga in die Mittelrheinliga.“

Und dann erläutert Lehnen auch den interessanten Ansatz, den Deuker dabei verfolgt: „Sein Ziel ist es, die Faktoren Zufall und Glück zu minimieren – darauf ist seine Strategie ausgerichtet. Zum Beispiel Schiedsrichterentscheidungen und Pfostenschüsse sollten nur fünf Prozent ausmachen – 95 Prozent sollte man aber selbst bestimmen. Das geht aber nur mit einem klaren Plan – und den hat Albert und überträgt den auf die Spieler.“ Das gelte auch schon fürs Training: „Wenn die Spieler da den Platz betreten, wissen sie schon ganz genau, was sie machen sollen. Die Fortschritte, die einzelne Spieler oder auch das Kollektiv in den bisherigen fünf Wochen gemacht haben, sind enorm. In dieser krassen Form hätte ich das im Vorfeld nicht erwartet.“

Dass in Beeck die Rahmenbedingungen herausragend sind, sei für ihn dagegen keine Überraschung gewesen. „Die kannte ich ja noch aus meiner Zeit hier als A-Jugendtrainer. Mittlerweile sind die aber noch besser geworden. So haben wir in unserem Trainerbüro nun auch W-Lan, Drucker und Fernseher.“

Und dann hebt er auch noch die enge und gute Zusammenarbeit mit dem Sportlichen Leiter Friedel Henßen und FC-Boss Werner Tellers hervor: „Mit Werners sehr direkter Art in bester Baustellen-Manier muss man natürlich umgehen können. Wer das nicht kann, ist in Beeck fehl am Platz“, merkt Lehnen schmunzelnd an. Dass Lehnen aber auch selbst verbal mal ordentlich austeilen kann und kein Kind von Traurigkeit ist, hat er in seiner Helpensteiner Zeit bewiesen – da konnte er die Jungs auch schon mal ordentlich heiß machen.