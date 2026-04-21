Was Christian Remmers zur Trainerrückkehr bewogen hat

Christian Remmers heuert bei der SG Nieder-Kainsbach/Affhöllerbach an. – Foto: SG Nieder-Kainsbach

Nach 10 Jahren als Co- und Spielertrainer beendete Christian Remmers nach der vergangenen Saison seine Tätigkeiten als Trainer beim TSV Höchst und lief diese Saison nur noch ein paar Mal für die Höchster auf. Zur kommenden Spielzeit schließt sich der ehemalige SV Darmstadt 98er der SG Nieder-Kainsbach an und soll dort die Trainertätigkeiten übernehmen, obwohl zuerst eine längere Pause vorgesehen war. Grund für den doch überraschenden Sinneswandel und Wiederantritt als Trainer liegt vor allem an Nieder- Kainsbach. „Vereinsprinzipien stimmen, Entwicklung gut, coole Truppe, es hätte in Nieder-Kainsbach alles gepasst“, erläutert Remmers seine Entscheidung. Vergangene Woche war Christian Remmers das erste Mal vor die Mannschaft getreten, um erste Worte und Einblicke an sie zu gegeben.

Wie der 42-jährige seine Ziele für die Zeit bei der SG Nieder-Kainsbach beschreibt und wie er den Abschied aus Höchst empfindet, lest ihr im Artikel auf Echo Online (Plus).