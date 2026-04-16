Was bringt Spieltag 25 in der Ehrenpromotion?

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Es ist schon beachtlich: wenn Rümelingen (4., 40 Punkte) am Sonntag auf Lorentzweiler (13., 26) trifft, ist man geneigt, den Gastgebern die Favoritenrolle zuzuschreiben. Doch dies könnte ein Trugschluss sein, spielt doch der Viertletzte der Formtabelle gegen den Zweiten. Nach vier Partien in Serie ohne Sieg trifft die USR auf einen FCL, der sieben Partie in Folge nicht verloren hat! Wie dieser tolle Lauf zu erklären ist haben wir Gästetrainer Roni Souto gefragt.
„Rümelingen verfügt über eine starke und gut organisierte Mannschaft, die um den Aufstieg spielt. Wir konnten uns einige Spiele von ihnen anschauen. Das rührt daher, dass Rümelingen immer eine Woche vor uns gegen dieselben Gegner spielt. Wir kennen sie also sehr gut, sie verfügen über eine hohe Qualität und sind individuell gut besetzt. Wir gehen die Partie an wie gegen die anderen Topteams der Liga. Wir werden selber gut organisiert und konzentriert sein, um so gut wie möglich in das Spiel zu finden. Im Verlaufe der Begegnung und je nach Spielstand müssen wir dann versuchen, das umzusetzen, was wir unter der Woche trainiert haben.
Wir befinden uns in einer positiven Dynamik, weil wir in der Abwehr gut organisiert sind. Wir erarbeiten uns auch nicht wenige gefährliche Aktionen vor dem gegnerischen Kasten. Wir haben unsere Tordifferenz in den vergangenen Wochen von -25 auf -19 verbessert, das spricht für sich. Der gute Lauf ist auch damit zu erklären, dass wir unter der Woche gut arbeiten und dass die Spieler sich vor allem in den Meisterschaftsbegegnungen gut einbringen. Am Ende des Tages sind sie es, die Spiel für Spiel eine gute Arbeit abliefern.“
Feulen und seine Gäste aus Berburg sind zuletzt eher schlecht als recht unterwegs gewesen, weshalb man von einer offenen Partie ausgehen kann. Beide haben trotzdem immer noch Chancen auf einen Platz in den Top 4. Das gilt so auch für Bettembourg und Luxembourg City. Kaum eine Fußballliga ist unberechenbarer als die Ehrenpromotion, doch die vergangenen Wochen legen Vorteile auf Seiten des SCB nahe.
Die rote Laterne aus Steinsel ist bei seinem Gastspiel in Beles nicht zu beneiden, der Trend spricht für den FC The Belval und vor allem Steinsels Leistungen als auch die Ergebnisse sind Gründe zur Sorge bei den Gästen. Fola (5., 40 Punkte) empfängt Monnerich (11., 34) zum Nachbarduell, das die kuriose Situation mit sich bringt, dass die Gäste im Erfolgsfall nach einem schwierigen Saisonverlauf wieder zu einem Aufstiegsaspiranten mutieren könnten. Unmöglich scheint ein Auswärtssieg keinesfalls zu sein. Schifflingen – Koeppchen ist ein wegweisendes Kellerduell. Sollten die Gäste den nicht unmöglich erscheinenden dritten Sieg in Serie einfahren, würde der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz anwachsen.
Mersch ist noch nicht aus dem Schneider und müsste gegen Ettelbrück gewinnen, um das heraneilende Lorentzweiler (s.o.) auf Distanz zu halten oder den Vorsprung gar auszubauen. Gegen den Tabellenzweiten wird dies schwierig, auch wenn sich bei diesem zuletzt Siege und Niederlagen in schöner Regelmäßigkeit abwechselten. Womit an diesem Wochenende eigentlich eine Pleite an der Reihe wäre… Schließlich empfängt Leader Wiltz noch ein Walferdingen, das seit drei Spielen nicht mehr gewonnen hat. Keine Begegnung im Unterhaus ist leicht, das weiß Wiltz aus dem Hinspiel. Dennoch sind die Gastgeber der Favorit.
Am Sonntag
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