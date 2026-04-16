Was bringt Spieltag 25 in der Ehrenpromotion? Wie stets zahlreiche Spiele mit Einfluss auf das Aufstiegsrennen, wichtiges Kellerduell zwischen Schifflingen und Koeppchen von Paul Krier · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Koeppchen gastiert zu einer wichtigen Partie in Schifflingen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Verlinkte Inhalte Ehrenpromotion Berburg Etzella Rümelingen Walferdingen + 12 weitere

Es ist schon beachtlich: wenn Rümelingen (4., 40 Punkte) am Sonntag auf Lorentzweiler (13., 26) trifft, ist man geneigt, den Gastgebern die Favoritenrolle zuzuschreiben. Doch dies könnte ein Trugschluss sein, spielt doch der Viertletzte der Formtabelle gegen den Zweiten. Nach vier Partien in Serie ohne Sieg trifft die USR auf einen FCL, der sieben Partie in Folge nicht verloren hat! Wie dieser tolle Lauf zu erklären ist haben wir Gästetrainer Roni Souto gefragt. Souto: „haben unsere Tordifferenz in den vergangenen Wochen von -25 auf -19 verbessert“ „Rümelingen verfügt über eine starke und gut organisierte Mannschaft, die um den Aufstieg spielt. Wir konnten uns einige Spiele von ihnen anschauen. Das rührt daher, dass Rümelingen immer eine Woche vor uns gegen dieselben Gegner spielt. Wir kennen sie also sehr gut, sie verfügen über eine hohe Qualität und sind individuell gut besetzt. Wir gehen die Partie an wie gegen die anderen Topteams der Liga. Wir werden selber gut organisiert und konzentriert sein, um so gut wie möglich in das Spiel zu finden. Im Verlaufe der Begegnung und je nach Spielstand müssen wir dann versuchen, das umzusetzen, was wir unter der Woche trainiert haben.