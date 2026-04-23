Was bringt der 26.Spieltag in der Ehrenpromotion?

Ob Monnerich auch gegen Beles jubeln kann? – Foto: Marco Bertamé

Am Mittwoch wurde die wegen eines Schiedsrichterfehlers neu angesetzte Begegnung Beles – Berburg wiederholt. Dabei sprang das gleiche Ergebnis heraus wie in der initialen Partie, nämlich ein 1:0-Sieg für die Gäste. Sogar der Torschütze war mit Luaka Kumbu derselbe, er traf auch in der selben Halbzeit, jedoch erst kurz vor Schluss (0:1, 81.‘) und nicht wie in der ersten Partie nach einer knappen Stunde. Paradox, aber dennoch richtig: durch diesen Sieg ist der FC Berdenia als Tabellenzehnter immer noch in Reichweite der Aufstiegsrelegation. Beles-Trainer Joyce Regazzi im Video-Interview

Am Sonntag tritt Beles dann bei Nachbar Monnerich an, ein nächstes Spiel das durchaus eng werden kann und in dem die Gäste im Idealfall den Klassenerhalt klarmachen können. Schenken wird einem ein zuletzt starkes Monnerich aber nichts. Walferdingen begrüßt Mersch zu einem Duell im Alzette-Tal, in dem man geneigt ist, dem FC Résidence die leicht besseren Karten zuzuschreiben, was in der Ehrenpromotion aber nicht unbedingt etwas zu bedeuten hat. Leader Ettelbrück sollte in der Lage sein, seine Spitzenposition gegen Sorgenkind Schifflingen zu verteidigen.

Vorsicht, Fola: die „Doyenne“ tritt als Aufstiegsaspirant bei einem Abstiegskandidaten an. Doch der FC Koeppchen hat drei Siege aneinandergereiht und steht in der Formtabelle sogar leicht besser da als seine Gäste aus Esch. Auf dem Papier sollte Fola der Favorit sein. Die Rote Laterne Steinsel hat laut FuPa-Informationen mit Moussa Touré einen neuen Trainer gefunden, doch wie die schwächste Abwehr der Liga gegen den drittbesten Sturm, sprich Bettemburg, bestehen soll, ist schwerlich auszumalen. Als wegweisend kann man die Partie zwischen Luxembourg City und Feulen beschreiben. Nach dem Ausscheiden aus der „Coupe de Luxembourg“ und nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen gegenüber deren drei auf Seiten der Hauptstädter spricht zumindest der Trend für City.

Berburg könnte im Falle eines Heimsieges gegen Rümelingen (3.) wie eingangs erwähnt nach oben aufschließen. Der Moment scheint noch günstig zu sein, da die USR in den vergangenen Wochen nur einmal gewann, doch auch Berburg hatte alles andere als einen Lauf. Lorentzweiler begrüßt dann noch Wiltz, zwei Kontrahenten, die weit oben in der Formtabelle zu finden sind, im regulären Klassement klafft aber eine gewaltige Lücke zwischen beiden. Wiltz sollte Favorit sein, doch was das im Unterhaus bedeutet muss nicht weiter ausgeführt werden.

Am Sonntag

Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr Fc Berdenia Berbourg Berburg US Rümelingen Rümelingen 16:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr FC Luxembourg City City US Feulen Feulen 16:00 PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr FC Alisontia Steinsel Steinsel SC Bettemburg Bettemburg 16:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr FC Monnerich Monnerich FC The Belval Beles Beles 16:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr FC Koeppchen Koeppchen CS Fola Esch Fola 16:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr FC Etzella Ettelbrück Etzella FC Schifflingen 95 Schifflingen 16:00 live PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr FC Résidence Walferdingen Walferdingen FC Marisca Mersch Mersch 16:00 live PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

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