Was bleibt von der WM?

Symbolbild – Foto: Jan Sigel

Die Weltmeisterschaft ist vorbei. Vier Wochen voller Fußball, Emotionen und Geschichten liegen hinter uns. Viele haben gejubelt, mitgefiebert und diskutiert. Und wie nach jeder WM bleibt am Ende die Frage: Was nehmen wir eigentlich mit?

Ganz ohne Kritik geht es aber trotzdem nicht, finde ich. Versuchte Einflussnahme von Aussen (?), fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen, Selbstdarstellern und vermeintliche Bevorteilungen einzelner Mannschaften, sowie Probleme im Vorfeld, wie das Einreiseverbot von Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 Omar Artan (Somalia) in die Vereinigten Staaten. Auch die Aufstockung auf 48 Teams war für viele ein großes Diskussionsthema. Gewiss, mehr Länder dürfen mitmachen, was grundsätzlich eine schöne Sache ist. Gleichzeitig gab es aber auch Spiele, bei denen man sich gefragt hat, ob sie wirklich das Niveau einer Weltmeisterschaft hatten. Weniger wäre vielleicht manchmal mehr gewesen.

Sportlich war das Turnier auf jeden Fall sehenswert. Es gab Überraschungen, schöne Tore und einige Mannschaften, die wohl mehr erreicht haben, als ihnen viele zugetraut hatten. Gerade die kleineren Nationen haben gezeigt, dass sie inzwischen deutlich näher an den großen Fußballländern dran sind. Als Beispiel seien hier die Kapverden genannt. Das hat der WM gutgetan.

Ähnlich sieht es mit den drei Gastgeberländern aus. Natürlich war es stellenweise beeindruckend, wie groß das Turnier aufgezogen wurde. Aber wenn Fans oder Mannschaften ständig weite Strecken zurücklegen müssen, geht auch ein Stück WM-Gefühl verloren. Früher war vieles kompakter, heute scheint alles einfach immer größer werden zu müssen.

Und genau das ist vielleicht das größte Problem. Im modernen Fußball dreht sich oft alles darum, noch mehr Spiele, noch mehr Zuschauer und noch mehr Einnahmen zu haben. Die FIFA wird mit der WM wieder sehr zufrieden sein. Ob das für die Spieler und Fans genauso gilt, ist eine andere Frage. Die Profis haben ohnehin schon einen vollen Kalender und kaum Zeit, sich zu erholen. Die nächste WM mit 64 Teams? Wir werden sehen.

Trotzdem hat diese WM wieder gezeigt, warum Fußball so viele Menschen begeistert. Nicht wegen der großen Shows oder der Rekorde, sondern wegen der Momente, die niemand vorhersehen kann. Ein Außenseiter, der plötzlich einen Favoriten schlägt. Ein Spieler, der zum Helden eines ganzen Landes wird. Oder Fans, die gemeinsam feiern, obwohl sie aus völlig unterschiedlichen Teilen der Welt kommen.

Am Ende bleibt also ein gutes Turnier mit vielen schönen Erinnerungen, wenn man es zulässt. Aber auch die Erkenntnis, dass der Fußball aufpassen sollte, sich nicht immer weiter aufzublähen. Denn eine Weltmeisterschaft lebt nicht davon, möglichst groß zu sein. Sie lebt von den Geschichten, die sie schreibt. Und genau die machen dieses Turnier bis heute so besonders.

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