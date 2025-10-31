Was beim SV Hösel stört und worauf Ratingens U23 hofft

Bisher sah es eigentlich danach aus, als sei das Bezirksliga-Auswärtsspiel der U23 von Ratingen 04/19 am Sonntag beim Aufsteiger Rhenania Hochdahl eine recht lockere Aufgabe (15.30 Uhr). Denn in den ersten zehn Matches konnten die Hochdahler keinen Sieg landen. Aber seit dem vergangenen Sonntag sieht das völlig anders aus. Da gewann der Neuling beim Spitzenreiter Eller 04 mit 2:1, und der rutschte auf Platz fünf ab. Seitdem weiß die gesamte Liga, mit wem sie es bei Hochdahl zu tun hat.

Ratingens Trainer Andreas Voss sagt dazu: "Für uns gibt es keine leichten Aufgaben. Aber klar, wir streben den zweiten Sieg in Folge an, das ist bisher noch nicht gelungen." Platz 13 derzeit und sechs Punkte Vorsprung zum Tabellenkeller geben jedenfalls erst einmal reichliche Sicherheit.

Und dann verfolgt der Coach intensiv das Geschehen der "Ersten". Er hofft, dass der wichtige Offensivmann Edin Hadzibajramovic eventuell in seiner Truppe spielen kann: Das scheint möglich, weil das Oberliga-Topspiel am Freitagabend zwischen dem KFC Uerdingen und 04/19 von der Stadt Krefeld abgesagt wurde wegen der Unbespielbarkeit des Platzes in der Grotenburg – da könnte mancher aus dem Kader der „Ersten“ Spielpraxis in der Bezirksliga sammeln. Zudem wird der Verteidiger Dorian Binja sein zweites Bezirksligaspiel für die U23 bestreiten. Neben dem derzeit überragenden Nolan Manassa sollte dies für die Defensive ganz wichtig sein.

Hösel gegen den Tabellennachbarn

Für den SV Hösel ist das erste Bezirksliga-Drittel ganz nach Wunsch verlaufen. Platz sechs ist mehr, als erwartet worden war, die sieben Auswärtspunkte können sich ebenfalls sehen lassen. Und am Sonntag im Spiel beim FC Grevenbroich, dem Tabellennachbarn, wird, wie der Sportliche Leiter Mark Rueber versichert, eine starke Mannschaft auflaufen. Es fehlt aber für längere Zeit der Torjäger Fabian Schürings, der sieben Treffer bisher gesammelt hat. Seine Leistenprobleme müssen richtig auskuriert werden.