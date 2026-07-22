Was Bayer Leverkusens Frauen aus dem Trainingslager mitnehmen

Die Frauen von Bayer 04 Leverkusen haben ihr Trainingslager hinter sich gebracht. – Foto: Sven Leifer

Am Sonntag sind die Bundesliga-Frauen von Bayer 04 Leverkusen aus ihrem einwöchigen Trainingslager im oberpfälzischen Rieden zurückgekehrt. Im Gepäck hatten sie aus der bayerischen Idylle zahlreiche Eindrücke. Die reichten von der malerischen Landschaft und einer besonderen Begegnung mit Schafen über eine erste Einordnung des soeben veröffentlichten Spielplans bis hin zu intensiven Einheiten mit vielen neuen Gesichtern und dem zweiten Sieg im dritten Testspiel.

Neben Fußballtennis und verschiedenen Kleinfeld-Passübungen stand gleich nach der Ankunft auch eine ebenso intensive wie anstrengende Trainingseinheit auf dem Programm. Insgesamt absolvierte die Pätzold-Elf sechs Einheiten auf dem Platz, dazu kamen zwei Kraft- und Yoga-Einheiten sowie eine Teambuilding-Maßnahme, die alle Beteiligten so schnell nicht vergessen dürften.

Umrahmt von Wäldern und Wiesen waren die Leverkusenerinnen während ihrer Zeit in Rieden wie schon im Vorjahr im Hotel „Gut Matheshof“ untergebracht. Die Hauptarbeit fand jedoch auf dem rund zehn Gehminuten entfernten Trainingsplatz statt. Trainer Roberto Pätzold konnte dabei mit einem nahezu kompletten Kader arbeiten – inklusive aller elf Zugänge. Einzig Stürmerin Amy Wrigge (Kreuzbandriss) fehlte. Aus der Leverkusener U23 waren Torhüterin Lea Egbers und Jana Lindner mit dabei.

In Markt Erlbach mussten die Leverkusenerinnen gemeinsam mit einem Schäfer eine Herde von rund 400 Coburger Fuchsschafen über eine anspruchsvolle Strecke von vier Kilometern hüten. Die Idee zu dieser Maßnahme stammte vom Sportpsychologen des Klubs. Sie soll Führung, Verantwortung, Ausstrahlung und Kommunikation fördern – und ganz offensichtlich kam auch der Spaß nicht zu kurz. Rückkehrerin und Ex-Nationalspielerin Carolin Simon benannte den Klub kurzerhand in „Bayer Schäferkusen“ um.

Bundesliga-Startprogramm hat es in sich

Der Trainingslager-Donnerstag brachte neben dem ungewöhnlichen Programmpunkt mit den Schafen auch die Nachricht, auf die viele gewartet hatten: Der Spielplan für die neue Saison steht fest. Sowohl der Start in die Hinrunde als auch der in die Rückrunde hat es für Bayer 04 in sich. Zu den ersten vier Heimspielen empfangen die Leverkusenerinnen im Ulrich-Haberland-Stadion Meister FC Bayern, Vizemeister VfL Wolfsburg, den letztjährigen Dritten Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. Gegen die Bremerinnen holte Bayer aus den vergangenen sechs Partien nur einen Sieg.

In die neue Spielzeit startet Bayer derweil zwischen dem 21. und 24. August bei RB Leipzig. Nach dieser Partie und dem anschließenden Heimspiel gegen Wolfsburg geht es im zweiten Auswärtsspiel zum Vorjahresvierten TSG Hoffenheim. An den jeweils letzten sechs Spieltagen trifft Bayer 04 auf die letztjährigen Aufsteiger Nürnberg, Hamburg und Union Berlin sowie auf die diesjährigen Neulinge Stuttgart und Mainz 05. Mit einem Heimspiel gegen den Klub aus Rheinhessen endet die Saison am 23. Mai. Der einzige Gegner aus der oberen Tabellenhälfte der Vorsaisonin dieser späten Phase beider Halbserien ist der 1. FC Köln. Das Derby in Leverkusen steigt Mitte Dezember, das Rückspiel findet am vorletzten Spieltag Anfang Mai statt.

Zweiter Sieg im dritten Test

In Rieden zeigten sich Bayers Frauen derweil schon einmal in ordentlicher Frühform. In einem Test über dreimal 30 Minuten bezwangen sie zum Abschluss des Trainingslagers den tschechischen Erstligisten Slovan Liberec souverän mit 6:0. Die Treffer für den Bundesligisten erzielten Maja Sternad (8.), Caroline Kehrer (55.), Natasha Kowalski (67./84.) mit zwei direkt verwandelten Freistößen, Valentina Mädl (97.) und Justine Brandau (107.).

Die Woche nach der Rückkehr ist nun trainingsfrei. Am Montag, 27. Juli, erwartet Pätzold sein Team dann wieder auf dem Trainingsplatz – zum Start in den zweiten Teil der Vorbereitung.