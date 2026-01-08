Was 2026 beim Neusser Budenzauber wichtig ist

Es gab Zeiten, in denen sich die Fußballer aus dem Rhein-Kreis Neuss auf den Jahresanfang gefreut haben wie kleine Kinder auf den Weihnachtsmann. Schließlich war die Kreishallenmeisterschaft, nach dem früheren Kreisvorsitzenden auch Heribert-Cahsor-Gedächtnisturnier genannt, zu seinen Glanzzeiten ein gesellschaftliches Ereignis. Eng damit verbunden ist auch die Großsporthalle in Gustorf als Austragungsort, der nach einem gescheiterten Versuch in diesem Jahr tatsächlich sein Comeback feiern wird.

Eigentlich hätte schon bei der 33. Auflage wieder in Gustorf gekickt werden sollen. Schließlich wäre die „Kultspielstätte“ nach fünf Jahren ohne Kreishallenmeisterschaft (Corona, Energiekrise, Unlust der Vereine) für die Neuauflage mit einem neuen, an die Gladbacher Stadtmeisterschaften angelehnten Konzept ideal geeignet gewesen. Doch weil dann ein Feuchtigkeitsschaden dazwischen kam, konnte das Turnier nur gerettet werden, indem für die Vorrunden auf die Grevenbroicher Südstadt-Halle und für die Endrunde auf die Neusser Hammfeldhalle ausgewichen wurde. Es spricht für die Attraktivität der neuen Turnierform mit der kompakten Austragungsweise innerhalb einer Woche und das gute Organisationsteam aus Fußballkreis, Ausrichter SpVg Gustorf/Gindorf sowie der Event- und Marketing-Agentur von Marc Pesch, dass das Comeback der Kreishallenmeisterschaft trotzdem zum Erfolg wurde. Die 34. Auflage wird nun also komplett in der Gustorfer Großsporthalle durchgezogen, inklusive des Frauenturniers und des Wettbewerbs für Ü-Mannschaften.

Der Zeitplan Die Attraktivität der Hallen-Stadtmeisterschaft in Mönchengladach rührt auch daher, dass das Turnier seit Jahren kompakt in einem überschaubaren Zeitrahmen und in einer Halle über die Bühne geht. Daran angelehnt dreht sich ab Montag alles um das Männerturnier, wobei das Programm im Vergleich zum Vorjahr angepasst wurde. Anstatt sechs gibt es nur noch fünf Vorrundenstaffeln mit jeweils zwei Gruppen, die täglich bis Donnerstag ab 18 Uhr und Freitag ab 17.13 Uhr einen beziehungsweise zwei Finalisten für die Endrunde am Sonntag, 18. Januar, ausspielen.

Die Vorrundenstaffeln Staffel 1 (Montag, 12. Januar) - Gruppe 1: SV Uedesheim, FC Straberg, VfR Büttgen, VfR 06 Neuss; Gruppe 2: BV Wevelinghoven, TuS Reuschenberg, FC Zons, SG Rommerskichen/Gilbach; Staffel 2 (Dienstag, 13. Januar) - Gruppe 3: DJK Novesia, SV Glehn, BV Weckhoven, SG Frimmersdorf/Neurath; Gruppe 4: SV Germania Grefrath, SF Vorst, DJK Hoisten, DJK Rheinkraft; Staffel 3 (Mittwoch, 14. Januar) - Gruppe 5: SVG Weissenberg, SG Orken/Noithausen, TuS Hackenbroich, SuS Gohr; Gruppe 6: Holzheimer SG, FSV Vatan, Rot-Weiß Elfgen, Rheinwacht Stürzelberg; Staffel 4 (Donnerstag, 15. Januar) - Gruppe 7: 1. FC Grevenbroich-Süd, TuS Grevenbroich, PSV Neuss, TJ Dormagen; Gruppe 8: 1. SC Kapellen, 2. FC Delhoven, 3. SSV Delrath, 4. DJK Hoeningen; Staffel 5 (Freitag, 16. Januar) - Gruppe 9: DJK Gnadental, SV Rosellen, SG Gustorf/Gindorf, 4. SG Kaarst; Gruppe 10: VdS Nievenheim, SG Grimlinghausen, SVG Grevenbroich, SV Hemmerden, KSV Mesopotamia Grevenbroich

Der Modus In das große Finale am Sonntag, 18. Januar, ziehen die Sieger der fünf Vorrundenstaffeln ein. Zudem hat der Fußballkreis entschieden, dass noch die Zweiten der drei Staffeln weiterkommen, in denen die drei Topfavoriten spielen. Das sind neben dem Titelverteidiger und Oberligist Holzheimer SG (Staffel 3) auch noch die beiden Landesligisten SC Kapellen (Staffel 4) und DJK Gnandental (Staffel 5).

Das Teilnehmerfeld Obwohl die Kapellener, die traditionell nicht die größten Anhänger des Budenzaubers sind und auch im vorigen Jahr fehlten, sind sie in diesem Jahr mal wieder dabei. Dafür hat sich Oberligist Jüchen entschieden, den Fokus voll auf die Meisterschaft sowie die entsprechende Vorbereitung zu legen und auf die Halle zu verzichten. Der VfL hat allerdings auch im vergangenen Jahr ein Trauma erlebt: Verteidiger David Oliveira zog sich eine schwere Verletzung zu und fehlte im Kampf um den Aufstieg. Bei der Zusammenstellung des Teilnehmerfeldes kassierte der Fußballkreis noch zwei weitere Absagen, nämlich von den Kreisligisten SV Bedburdyck/Gierath und SG Neukirchen-Hülchrath.

Das Ü-Turnier In diesem Jahr gibt es auch wieder eine Kreismeisterschaft für die älteren Semester, denen der Samstag in Gustorf komplett gehört. Der Weg zum Turniersieg führt über drei Gruppen. Gruppe 1: SC Kapellen, SG Neukirchen/Hülchrath, TuS Reuschenberg, SV Glehn; Gruppe 2: 1. FC-Süd, Rheinwacht Stürzelberg, DJK Hoisten, FK Helpenstein; Gruppe 3: VfL Jüchen/Garzweiler, TSV Norf, DJK Novesia, SF Vorst, SpVg Gustorf/Gindorf.

Die Ticketpreise Die SpVg Gustorf/Gindorf hat die Eintrittspreise als ausrichtender Verein festgelegt. Während der Vorrunde von Montag bis Freitag müssen drei Euro pro Besucher bezahlt werden, für die Finalrunde am Sonntag, 18. Januar, werden dann fünf Euro fällig. Es ist geplant, dass die Tickets für das große Finale wie im vorigen Jahr auch schon vorab im Internet auf der Seite des Co-Organisators Marc Pesch unter tickets.marcpesch.de geordert werden können.

Das Rahmenprogramm Co-Organisator Marc Pesch kündigt an, dass es bei allen Vorrundentagen für die Versorgung mit Essbarem einen Foodtruck geben wird, am Finaltag solle es sogar mehrere werden. Pesch und sein Team sorgen auch wieder dafür, dass die Halle technisch gut ausgestattet ist und es auch eine Moderation samt musikalischer Untermalung gibt. Die LED-Werbebanden aus dem vergangenen Jahr um das Spielfeld wird es zwar nicht geben, weil die Halle in Gustorf mit Standardbanden ausgestattet ist, doch um den Sponsoren moderne Präsentationsmöglichkeiten zu bieten, wird eigens eine Videowall installiert.

