Warum’s beim SV Sonsbeck hitzig werden könnte

Noch spannender, womöglich sogar hitzig dürfte es am Sonntag ab 15 Uhr im Sportpark zugehen, wenn der SV Sonsbeck den VfB Homberg zum vierten Spieltag der Oberliga Niederrhein empfängt. Zum einen sind Temperaturen bis zu 27 Grad vorhergesagt. Zum anderen gibt‘s eine hitzige Vorgeschichte: Am 8. Oktober 2023 verlor Sonsbeck mit 0:4 in Homberg. Knackpunkt des Spiels war ein Eckball für den vorn liegenden VfB, der aus Sicht von Trainer Losing keiner war. Daraus resultierte das wegweisende 0:2, und Losing regte sich so auf, dass er erst Gelb und dann Gelb-Rot sah.

„Aber mit dem Alter wird man ja ruhiger“, sagt der Coach, für den es als Verantwortlicher bislang bei dem einen Platzverweise blieb. „Trainer, Spieler und Schiedsrichter müssen unter Zeitdruck viele Entscheidungen treffen.“ Und dabei mache jeder eben auch mal Fehler.

Losing warnt vor starken Hombergern

Sein Team sollte die Fehlerquote am Sonntag besser geringhalten, denn Homberg gehört nach Losings Einschätzung „mit zwei, drei anderen zu den stärksten Mannschaften der Liga. Wir müssen unsere Leistung abrufen. Und auch dann gibt es keine Garantie, das Spiel zu gewinnen. Aber wir wissen um unsere Qualitäten.“

Demnach brauche Homberg ebenso eine Topleistung, um im Willy-Lemkens-Sportpark zu bestehen. „Spielglück und Schiedsrichter-Entscheidungen können außerdem Einfluss nehmen, aber das können wiederum wir nicht beeinflussen“, sagt der SVS-Coach. „Kleinigkeiten werden entscheidend sein, die Chancenverwertung ist wichtig, Standards müssen gut kommen.“ Denn es könne sein, dass es nicht viele Tor-Möglichkeiten gibt.

Abgesehen von der beschriebenen 0:4-Auswärtsniederlage der Sonsbecker gingen die Begegnungen der Mannschaften aus dem Fußball-Kreis Moers in den vergangenen Jahren unentschieden aus oder endeten 2:1. Außer in der Vorsaison, da gewannen beide ihre Heimspiele mit 2:0. Schlüsselspieler wieder dabei

Die letzte SVS-Heimniederlage gegen Homberg liegt lange zurück. Am 26. September 2012 verloren die Rot-Weißen mit 0:1 unter Trainer Horst Riege, heute Teammanager beim TSV Meerbusch. In einigen Spielzeiten gab es die Begegnungen seitdem jedoch nicht, weil die Gelb-Schwarzen meist in der Regional- und Oberliga, die Sonsbecker im selben Zeitraum sieben Jahre in der Landesliga kickten.

Auf der Website des VfB Homberg gibt man sich mit Blick auf Sonntag vage: „Eine Favoritenrolle ist schwer auszumachen, aber für das Team von Trainer Stefan Janßen ist sicherlich etwas zu holen.“ Das will unter anderem Sebastian Leurs verhindern. Ausgerechnet dem Sonsbecker Linksverteidiger ermöglichte Janßen als Trainer des SV Straelen die ersten Schritte im Seniorenfußball.

In der Endphase der Saison 2012/2013 setzte Janßen den Issumer, der Ende des Monats 31 Jahre alt wird, mit drei, vier weiteren A-Jugendlichen in der Landesliga ein – inklusive zweier Relegationsspiele um den Klassenerhalt, den Straelen damals schaffte. Die Doppelbelastung, für die U19 und die Senioren aufzulaufen, hat Leurs offenbar schon früh widerstandsfähig gemacht.