Warum wird das Bezirksliga-Spitzenspiel abgesagt und gewertet?

Viele Zuschauer hatten sich auf das Spitzenspiel der Bezirksliga Unterland zwischen dem Tabellenzweiten FC Union Heilbronn und dem Dritten Aramäer Heilbronn am Sonntag 05.05.2024, gefreut. Das Spiel ist aber abgesagt. Warum? Aramäer Heilbronn hat das Folgende dazu veröffentlicht:

So., 05.05.2024, 15:00 Uhr

Das mit großer Vorfreude erwartete Derby zwischen dem FC Union Heilbronn und unseren Aramäern Heilbronn musste leider abgesagt werden. Die Entscheidung basiert auf dem bevorstehenden orthodoxen Ostersonntag am 5. Mai, an dem das Spiel angesetzt war.

Aufgrund der hohen religiösen Bedeutung dieses Festes haben wir, Aramäer Heilbronn, uns mit dem FC Union Heilbronn in Verbindung gesetzt, um eine alternative Terminierung zu vereinbaren. Der FC Union Heilbronn bot fairerweise den 4. oder den 18. Mai als Optionen an. Aufgrund des orthodoxen Karsamstags am 4. Mai, entschieden wir uns den 18. Mai als neuen Spieltermin zu bestätigten. Überraschenderweise wurde uns dieses Datum nun vom FC Union Heilbronn abgesagt.

Alternativvorschläge wurden leider abgelehnt, sodass eine Verschiebung lediglich für Karsamstag oder Ostersonntag als mögliche Termine genannt wurden. Da das Osterfest einen hohen Stellenwert hat und der Verein Aramäer Heilbronn noch nie an Ostern gespielt hat, sahen wir uns gezwungen, das Derby abzusagen.