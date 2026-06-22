Warum wir neue Schiedsrichter brauchen? Weil der Fußball sonst nicht mehr stattfindet von Markus Till · Heute, 10:05 Uhr · 0 Leser

Hauke Moje. – Foto: Osterrönfelder TSV

Als Spieler sammelte er Gelbe Karten wegen Meckerns, heute gehört er zu den besten Schiedsrichtern Schleswig-Holsteins. Hauke Moje pfeift in der vierten Saison in der Oberliga, leitet Spiele vor mehr als 1.000 Zuschauern und ist Schiedsrichterwart des Osterrönfelder TSV (OTSV). Der 33-Jährige spricht über seinen überraschenden Weg an die Pfeife, große Spiele, den Umgang mit Kritik und die dringende Suche nach Nachwuchs. Markus Till führte ein Interview mit dem Unparteiischen.

Vom Spieler zum Schiedsrichter Hauke, kannst du dich kurz vorstellen?

Mein Name ist Hauke Moje. Ich bin am 4. November 1992 in Rendsburg geboren, komme ursprünglich aus Bokel und lebe heute mit meiner Frau und unserer einjährigen Tochter in Schacht-Audorf. Beruflich arbeite ich in der Personalabteilung der VR Bank.

War es damals eine spontane Entscheidung, den Ball gegen die Pfeife zu tauschen?

Wenn man Leute fragt, die mich kennen, würden die sagen: Das ist der letzte Weg, den man mir zugetraut hätte. Als Spieler habe ich einige Gelbe Karten bekommen – allerdings selten wegen Foulspiels.

Sondern?

Wegen Meckerns. Heute würde ich sagen, weil ich die Regeln nicht gut genug kannte. Wie bist du trotzdem im Schiedsrichterwesen gelandet?

Ich durfte damals ein Schiedsrichterteam begleiten. Das Glück war, dass ich auf Leute in meinem Alter getroffen bin, die richtig Spaß an der Sache hatten. Die haben mich früh mitgenommen und gefördert. Dadurch konnte ich unglaublich schnell lernen. Der schnelle Weg in die Oberliga Wie sahen deine ersten Einsätze aus?

Angefangen habe ich in der Kreisklasse C und bei Jugendspielen. Gleichzeitig war ich schon als Assistent unterwegs. Mein zweiter Einsatz an der Linie war direkt ein Kreispokal-Halbfinale zwischen dem MTSV Hohenwestedt und dem Büdelsdorfer TSV. Dadurch kam ich früh mit höherklassigem Fußball in Berührung. Deine Aufstiege gingen ungewöhnlich schnell oder täuscht der Eindruck?

Das stimmt. Ich habe 2019 den Schiedsrichterschein gemacht und war während der Corona-Zeit bereits in der Verbandsliga. Danach ging es über die Landesliga direkt in die Oberliga. Seit vier Jahren pfeife ich dort.

Hauke Moje verwarnt Marko Ljuljic vom SV Eichede. – Foto: Volker Schlichting

Ist die Oberliga für dich das Ende der Fahnenstange?

Realistisch betrachtet ja. Für höhere Klassen hätte ich deutlich früher anfangen müssen. Dass ich überhaupt mit 30 Jahren noch in die Oberliga gekommen bin, war schon eine Überraschung. Die Faszination an der Pfeife Was begeistert dich am Schiedsrichterwesen?

Das Miteinander. Auf dem Platz stehen 22 unterschiedliche Charaktere. Der Schiedsrichter ist der Einzige, der mit allen klarkommen muss. Die hohe Kunst ist, dass nach dem Spiel niemand über dich spricht. Was macht einen guten Schiedsrichter aus?

Ruhe, Gelassenheit, Objektivität und Menschenkenntnis. Man muss Fußball lieben und verstehen, wie Spieler ticken. Oft hilft ein kurzes Gespräch mehr als eine Verwarnung. Wie Hauke mit großen Aufgaben umgeht An welche Spiele erinnerst du dich besonders gern?

Das Kreispokalfinale zwischen dem Eckernförder SV und TuS Rotenhof vor etwa 700 Zuschauern war natürlich etwas Besonderes. Großartige Kulissen hatte ich auch bei Spielen des Heider SV oder im SHFV-Pokal zwischen dem SV Eichede und PSV Neumünster.

Das Oberligagespann Jesper Rieckmann, Hauke Moje und Tim Jeschkeit (v. li.) gut gelaunt vor dem Kreispokalfinale Eckernförder SV vs. TuS Rotenhof am 25. Mai 2026 – Foto: Privat